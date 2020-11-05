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https://ria.ru/20201105/apple-1583169782.html
Раскрыт дизайн новых наушников Apple AirPods
Раскрыт дизайн новых наушников Apple AirPods
В Сеть попали снимки прототипа нового поколения TWS-гарнитуры Apple AirPods. Корпус наушников показал японский инсайдерский ресурс MacOtakara. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:58
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риа наука
apple
технологии
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Сеть попали снимки прототипа нового поколения TWS-гарнитуры Apple AirPods. Корпус наушников показал японский инсайдерский ресурс MacOtakara.Внешне новые AirPods напоминают версию Pro с укороченной ножкой и сменными силиконовыми насадками. Правда, последние будут выглядеть иначе, хотя и добавят комфорта в использовании. А вот активного шумоподавления в будущих наушниках не будет — оно останется доступно лишь для старшей версии.Ожидается, что AirPods третьего поколения будут представлены в начале 2021 года. Вместе с ними могут показать и AirPods Pro 2.
https://ria.ru/20201103/apple-1582778236.html
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apple, технологии

Раскрыт дизайн новых наушников Apple AirPods

13:58 05.11.2020 (обновлено: 15:27 05.11.2020)
 
© Фото : AppleНаушники AirPods Pro
Наушники AirPods Pro - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Сеть попали снимки прототипа нового поколения TWS-гарнитуры Apple AirPods. Корпус наушников показал японский инсайдерский ресурс MacOtakara.
Внешне новые AirPods напоминают версию Pro с укороченной ножкой и сменными силиконовыми насадками. Правда, последние будут выглядеть иначе, хотя и добавят комфорта в использовании. А вот активного шумоподавления в будущих наушниках не будет — оно останется доступно лишь для старшей версии.
Новые смартфоны Apple: iPhone 12, 12 mini, 12 pro и 12 pro max - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 10:29РИА Наука
Стало известно, что покажет Apple на последней презентации 2020 года
Ожидается, что AirPods третьего поколения будут представлены в начале 2021 года. Вместе с ними могут показать и AirPods Pro 2.
 
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