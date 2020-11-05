https://ria.ru/20201105/apple-1583169782.html

Раскрыт дизайн новых наушников Apple AirPods

Раскрыт дизайн новых наушников Apple AirPods

В Сеть попали снимки прототипа нового поколения TWS-гарнитуры Apple AirPods. Корпус наушников показал японский инсайдерский ресурс MacOtakara. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T13:58

2020-11-05T13:58

2020-11-05T15:27

риа наука

apple

технологии

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Сеть попали снимки прототипа нового поколения TWS-гарнитуры Apple AirPods. Корпус наушников показал японский инсайдерский ресурс MacOtakara.Внешне новые AirPods напоминают версию Pro с укороченной ножкой и сменными силиконовыми насадками. Правда, последние будут выглядеть иначе, хотя и добавят комфорта в использовании. А вот активного шумоподавления в будущих наушниках не будет — оно останется доступно лишь для старшей версии.Ожидается, что AirPods третьего поколения будут представлены в начале 2021 года. Вместе с ними могут показать и AirPods Pro 2.

https://ria.ru/20201103/apple-1582778236.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple, технологии