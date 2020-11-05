https://ria.ru/20201105/amfibiya-1583146761.html

В ФПИ рассказали о ходе испытаний "человека-амфибии" в России

В ФПИ рассказали о ходе испытаний "человека-амфибии" в России

Испытания в России технологии жидкостного дыхания на человеке и, фигурально выражаясь, создание "человека-амфибии" задерживаются из-за необходимости медицинской РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:24

2020-11-05T12:24

2020-11-05T14:54

виталий давыдов

фонд перспективных исследований

александр панфилов

технологии

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Испытания в России технологии жидкостного дыхания на человеке и, фигурально выражаясь, создание "человека-амфибии" задерживаются из-за необходимости медицинской регистрации.Об этом рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Александр Панфилов.В феврале 2020 года в интервью РИА Новости об этой же проблеме рассказал другой заместитель гендиректора Фонда – глава Научно-технического совета Виталий Давыдов.По его словам, Фонд вплотную подошел к тестированию технологии с участием человека, но натолкнулся на одно препятствие – жидкость для испытаний с участием людей должна пройти соответствующую сертификацию в качестве фармацевтической субстанции.Между тем испытания уже проведены на животных – грызунах и собаках. Они проводились в емкостях, заполненных специальным дыхательным раствором.Предполагается, что использование жидкостного дыхания позволит человеку практически без задержки выйти на поверхность с глубины порядка километра и избежать кессонной болезни. Для сравнения, в обычных условиях подъем с глубины 400 метров занимает около 20 суток.Помимо того, сообщалось о перспективах использования технологии в медицине - для охлаждения тела человека при травмах, лечении травм и заболеваний легких (в том числе связанных с COVID-19).Читайте полный текст интервью Александра Панфилова>>>

https://ria.ru/20201016/biotekhnologii-1580215510.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий давыдов, фонд перспективных исследований, александр панфилов, технологии