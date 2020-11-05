https://ria.ru/20201105/amfibiya-1583146761.html
В ФПИ рассказали о ходе испытаний "человека-амфибии" в России
В ФПИ рассказали о ходе испытаний "человека-амфибии" в России
Испытания в России технологии жидкостного дыхания на человеке и, фигурально выражаясь, создание "человека-амфибии" задерживаются из-за необходимости медицинской РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:24
2020-11-05T12:24
2020-11-05T14:54
виталий давыдов
фонд перспективных исследований
александр панфилов
технологии
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Испытания в России технологии жидкостного дыхания на человеке и, фигурально выражаясь, создание "человека-амфибии" задерживаются из-за необходимости медицинской регистрации.Об этом рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Александр Панфилов.В феврале 2020 года в интервью РИА Новости об этой же проблеме рассказал другой заместитель гендиректора Фонда – глава Научно-технического совета Виталий Давыдов.По его словам, Фонд вплотную подошел к тестированию технологии с участием человека, но натолкнулся на одно препятствие – жидкость для испытаний с участием людей должна пройти соответствующую сертификацию в качестве фармацевтической субстанции.Между тем испытания уже проведены на животных – грызунах и собаках. Они проводились в емкостях, заполненных специальным дыхательным раствором.Предполагается, что использование жидкостного дыхания позволит человеку практически без задержки выйти на поверхность с глубины порядка километра и избежать кессонной болезни. Для сравнения, в обычных условиях подъем с глубины 400 метров занимает около 20 суток.Помимо того, сообщалось о перспективах использования технологии в медицине - для охлаждения тела человека при травмах, лечении травм и заболеваний легких (в том числе связанных с COVID-19).Читайте полный текст интервью Александра Панфилова>>>
https://ria.ru/20201016/biotekhnologii-1580215510.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий давыдов, фонд перспективных исследований, александр панфилов, технологии
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Испытания в России технологии жидкостного дыхания на человеке и, фигурально выражаясь, создание "человека-амфибии" задерживаются из-за необходимости медицинской регистрации.
Об этом рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ
) Александр Панфилов
.
"При создании любого оборудования, в том числе и медицинского, появляются бюрократические нюансы, чтобы определить его место в системе оказания медицинской помощи. О преградах говорить не совсем правильно, так как есть определенный путь регистрации новых изделий. Поэтому, как только будет показана безопасность и эффективность использования данной технологии на модельных биообъектах, уже можно будет говорить о переходе на человека", - сказал он.
В феврале 2020 года в интервью РИА Новости об этой же проблеме рассказал другой заместитель гендиректора Фонда – глава Научно-технического совета Виталий Давыдов
.
По его словам, Фонд вплотную подошел к тестированию технологии с участием человека, но натолкнулся на одно препятствие – жидкость для испытаний с участием людей должна пройти соответствующую сертификацию в качестве фармацевтической субстанции.
Между тем испытания уже проведены на животных – грызунах и собаках. Они проводились в емкостях, заполненных специальным дыхательным раствором.
Предполагается, что использование жидкостного дыхания позволит человеку практически без задержки выйти на поверхность с глубины порядка километра и избежать кессонной болезни. Для сравнения, в обычных условиях подъем с глубины 400 метров занимает около 20 суток.
Помимо того, сообщалось о перспективах использования технологии в медицине - для охлаждения тела человека при травмах, лечении травм и заболеваний легких (в том числе связанных с COVID-19).