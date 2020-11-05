Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201105/amfibiya-1583146761.html
В ФПИ рассказали о ходе испытаний "человека-амфибии" в России
В ФПИ рассказали о ходе испытаний "человека-амфибии" в России
Испытания в России технологии жидкостного дыхания на человеке и, фигурально выражаясь, создание "человека-амфибии" задерживаются из-за необходимости медицинской РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:24
2020-11-05T14:54
виталий давыдов
фонд перспективных исследований
александр панфилов
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152744/81/1527448185_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_b80c0b9b206cb69d522817cfc2961f19.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Испытания в России технологии жидкостного дыхания на человеке и, фигурально выражаясь, создание "человека-амфибии" задерживаются из-за необходимости медицинской регистрации.Об этом рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Александр Панфилов.В феврале 2020 года в интервью РИА Новости об этой же проблеме рассказал другой заместитель гендиректора Фонда – глава Научно-технического совета Виталий Давыдов.По его словам, Фонд вплотную подошел к тестированию технологии с участием человека, но натолкнулся на одно препятствие – жидкость для испытаний с участием людей должна пройти соответствующую сертификацию в качестве фармацевтической субстанции.Между тем испытания уже проведены на животных – грызунах и собаках. Они проводились в емкостях, заполненных специальным дыхательным раствором.Предполагается, что использование жидкостного дыхания позволит человеку практически без задержки выйти на поверхность с глубины порядка километра и избежать кессонной болезни. Для сравнения, в обычных условиях подъем с глубины 400 метров занимает около 20 суток.Помимо того, сообщалось о перспективах использования технологии в медицине - для охлаждения тела человека при травмах, лечении травм и заболеваний легких (в том числе связанных с COVID-19).Читайте полный текст интервью Александра Панфилова&gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201016/biotekhnologii-1580215510.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152744/81/1527448185_167:0:2834:2000_1400x0_80_0_0_60de7935c455a2b35449420dea4c1df1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виталий давыдов, фонд перспективных исследований, александр панфилов, технологии

В ФПИ рассказали о ходе испытаний "человека-амфибии" в России

12:24 05.11.2020 (обновлено: 14:54 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВ центральной химико-биологической лаборатории водопровода МП "Водоканал" проходит исследование проб воды из Амура, взятых перед водозабором
В центральной химико-биологической лаборатории водопровода МП Водоканал проходит исследование проб воды из Амура, взятых перед водозабором - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Испытания в России технологии жидкостного дыхания на человеке и, фигурально выражаясь, создание "человека-амфибии" задерживаются из-за необходимости медицинской регистрации.
Об этом рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Александр Панфилов.
"При создании любого оборудования, в том числе и медицинского, появляются бюрократические нюансы, чтобы определить его место в системе оказания медицинской помощи. О преградах говорить не совсем правильно, так как есть определенный путь регистрации новых изделий. Поэтому, как только будет показана безопасность и эффективность использования данной технологии на модельных биообъектах, уже можно будет говорить о переходе на человека", - сказал он.
В феврале 2020 года в интервью РИА Новости об этой же проблеме рассказал другой заместитель гендиректора Фонда – глава Научно-технического совета Виталий Давыдов.
Всероссийская мультимедийная конференция Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 23:01РИА Наука
Эксперты заявили о необходимости закона, регулирующего биотехнологии
По его словам, Фонд вплотную подошел к тестированию технологии с участием человека, но натолкнулся на одно препятствие – жидкость для испытаний с участием людей должна пройти соответствующую сертификацию в качестве фармацевтической субстанции.
Между тем испытания уже проведены на животных – грызунах и собаках. Они проводились в емкостях, заполненных специальным дыхательным раствором.
Предполагается, что использование жидкостного дыхания позволит человеку практически без задержки выйти на поверхность с глубины порядка километра и избежать кессонной болезни. Для сравнения, в обычных условиях подъем с глубины 400 метров занимает около 20 суток.
Помимо того, сообщалось о перспективах использования технологии в медицине - для охлаждения тела человека при травмах, лечении травм и заболеваний легких (в том числе связанных с COVID-19).
Читайте полный текст интервью Александра Панфилова>>>
 
Виталий ДавыдовФонд перспективных исследованийАлександр ПанфиловТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
23:33Украина рассчитывает провести выборы в Донбассе в 2021 году
23:33В Петербурге вновь приостановили работу фуд-кортов из-за коронавируса
23:30Планировавшего теракт во Франции алжирца приговорили к пожизненному сроку
23:26Источник в МИД пояснил слова Лаврова о конфликте в Карабахе
23:23ГА ООН приняла резолюцию России о днях памяти жертв Второй мировой
23:21В Джорджии рассказали, когда закончится подсчет голосов
Лента новостейМолния