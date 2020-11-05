Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201105/altay-1583206676.html
На Алтае суд рассмотрит дело матери, выгонявшей раздетого сына мороз
На Алтае суд рассмотрит дело матери, выгонявшей раздетого сына мороз
Уголовное дело в отношении матери, которая связывала, била и выгоняла своего раздетого малолетнего сына на мороз, осудят в Алтайском крае, сообщают в... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:27
2020-11-05T16:27
алтайский край
барнаул
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b44391debbc1754ce9688e605cdb4639.jpg
БАРНАУЛ, 5 ноя - РИА Новости. Уголовное дело в отношении матери, которая связывала, била и выгоняла своего раздетого малолетнего сына на мороз, осудят в Алтайском крае, сообщают в прокуратуре региона."Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном и зависимом состоянии), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, не связанное с похищением, совершенное в отношении несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.По версии следствия, 47-летняя жительница Барнаула с 2012 по 2020 годы систематически применяла насилие к собственному сыну 2010 года рождения. Мальчик подвергался избиению и жестокому, грубому обращению.О жестоком обращении сообщила родственница мальчика. Сначала ребенка поместили в приют, а затем передали отцу.Кроме того, оказалось, что органы профилактики не приняли своевременных мер для исправления ситуации в семье. Прокуратура вынесла представление об устранении нарушений. "По результатам его рассмотрения виновный привлечен к дисциплинарной ответственности. Семья поставлена на профилактический учет", - резюмируют в прокуратуре.
https://ria.ru/20201105/shkolnik-1583175036.html
https://ria.ru/20201105/ubiystvo-1583193205.html
алтайский край
барнаул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_931554ab5c838d6ffc078d536cf7ca56.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алтайский край, барнаул, происшествия

На Алтае суд рассмотрит дело матери, выгонявшей раздетого сына мороз

16:27 05.11.2020
 
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 5 ноя - РИА Новости. Уголовное дело в отношении матери, которая связывала, била и выгоняла своего раздетого малолетнего сына на мороз, осудят в Алтайском крае, сообщают в прокуратуре региона.
"Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном и зависимом состоянии), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, не связанное с похищением, совершенное в отношении несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
14:19
Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьника в 2006 году
По версии следствия, 47-летняя жительница Барнаула с 2012 по 2020 годы систематически применяла насилие к собственному сыну 2010 года рождения. Мальчик подвергался избиению и жестокому, грубому обращению.
"В рамках предварительного следствия установлены факты выставления малолетнего из квартиры без обуви и одежды в зимний период, закрытия в темной комнате без света, применения высказываний, которые причиняли существенный вред психике мальчика. Также в декабре 2019 года мать связала ему руки и ноги, в связи с чем ребенок на протяжении четырех часов был ограничен в передвижении", - уточняют в прокуратуре.
О жестоком обращении сообщила родственница мальчика. Сначала ребенка поместили в приют, а затем передали отцу.
На месте пожара в Амгинском районе Якутии - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
15:41
Жителя Якутии заподозрили в убийстве двух человек и поджоге дома
Кроме того, оказалось, что органы профилактики не приняли своевременных мер для исправления ситуации в семье. Прокуратура вынесла представление об устранении нарушений. "По результатам его рассмотрения виновный привлечен к дисциплинарной ответственности. Семья поставлена на профилактический учет", - резюмируют в прокуратуре.
 
Алтайский крайБарнаулПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
23:33Украина рассчитывает провести выборы в Донбассе в 2021 году
23:33В Петербурге вновь приостановили работу фуд-кортов из-за коронавируса
23:30Планировавшего теракт во Франции алжирца приговорили к пожизненному сроку
23:26Источник в МИД пояснил слова Лаврова о конфликте в Карабахе
23:23ГА ООН приняла резолюцию России о днях памяти жертв Второй мировой
23:21В Джорджии рассказали, когда закончится подсчет голосов
Лента новостейМолния