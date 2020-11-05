На Алтае суд рассмотрит дело матери, выгонявшей раздетого сына мороз
БАРНАУЛ, 5 ноя - РИА Новости. Уголовное дело в отношении матери, которая связывала, била и выгоняла своего раздетого малолетнего сына на мороз, осудят в Алтайском крае, сообщают в прокуратуре региона.
"Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном и зависимом состоянии), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, не связанное с похищением, совершенное в отношении несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 47-летняя жительница Барнаула с 2012 по 2020 годы систематически применяла насилие к собственному сыну 2010 года рождения. Мальчик подвергался избиению и жестокому, грубому обращению.
"В рамках предварительного следствия установлены факты выставления малолетнего из квартиры без обуви и одежды в зимний период, закрытия в темной комнате без света, применения высказываний, которые причиняли существенный вред психике мальчика. Также в декабре 2019 года мать связала ему руки и ноги, в связи с чем ребенок на протяжении четырех часов был ограничен в передвижении", - уточняют в прокуратуре.
О жестоком обращении сообщила родственница мальчика. Сначала ребенка поместили в приют, а затем передали отцу.
Кроме того, оказалось, что органы профилактики не приняли своевременных мер для исправления ситуации в семье. Прокуратура вынесла представление об устранении нарушений. "По результатам его рассмотрения виновный привлечен к дисциплинарной ответственности. Семья поставлена на профилактический учет", - резюмируют в прокуратуре.