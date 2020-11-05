https://ria.ru/20201105/altay-1583206676.html

На Алтае суд рассмотрит дело матери, выгонявшей раздетого сына мороз

На Алтае суд рассмотрит дело матери, выгонявшей раздетого сына мороз

Уголовное дело в отношении матери, которая связывала, била и выгоняла своего раздетого малолетнего сына на мороз, осудят в Алтайском крае, сообщают в... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:27

2020-11-05T16:27

2020-11-05T16:27

алтайский край

барнаул

происшествия

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БАРНАУЛ, 5 ноя - РИА Новости. Уголовное дело в отношении матери, которая связывала, била и выгоняла своего раздетого малолетнего сына на мороз, осудят в Алтайском крае, сообщают в прокуратуре региона."Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном и зависимом состоянии), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, не связанное с похищением, совершенное в отношении несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.По версии следствия, 47-летняя жительница Барнаула с 2012 по 2020 годы систематически применяла насилие к собственному сыну 2010 года рождения. Мальчик подвергался избиению и жестокому, грубому обращению.О жестоком обращении сообщила родственница мальчика. Сначала ребенка поместили в приют, а затем передали отцу.Кроме того, оказалось, что органы профилактики не приняли своевременных мер для исправления ситуации в семье. Прокуратура вынесла представление об устранении нарушений. "По результатам его рассмотрения виновный привлечен к дисциплинарной ответственности. Семья поставлена на профилактический учет", - резюмируют в прокуратуре.

https://ria.ru/20201105/shkolnik-1583175036.html

https://ria.ru/20201105/ubiystvo-1583193205.html

алтайский край

барнаул

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алтайский край, барнаул, происшествия