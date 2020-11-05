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Источник сообщил о задержании 60 человек на "Русском марше" в Москве
Источник сообщил о задержании 60 человек на "Русском марше" в Москве
На несанкционированной акции националистов "Русский марш" на Цветном бульваре в Москве задержали 60 человек, на 59 из них составлены протоколы об... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T22:27
2020-11-05T22:27
максим марцинкевич
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. На несанкционированной акции националистов "Русский марш" на Цветном бульваре в Москве задержали 60 человек, на 59 из них составлены протоколы об административном правонарушении, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Задержаны 60 человек. Они были доставлены в различные отделы полиции, где в отношении 59 человек составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.2 КоАП, "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", - сказал собеседник агентства.Еще с одним человеком была проведена профилактическая беседа."Шесть человек обязаны явкой в районные суды, четверо содержатся в отделе полиции до решения суда", - добавил он.Участники "Русского марша" планировали накануне собраться на Цветном бульваре и пойти к зданию ФСИН возложить цветы в память об умершем в заключении националисте Максиме Марцинкевиче по прозвищу Тесак. Проведению несанкционированной акции помешали правоохранители.
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РИА Новости
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Новости
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60
максим марцинкевич, москва, происшествия

Источник сообщил о задержании 60 человек на "Русском марше" в Москве

22:27 05.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. На несанкционированной акции националистов "Русский марш" на Цветном бульваре в Москве задержали 60 человек, на 59 из них составлены протоколы об административном правонарушении, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Задержаны 60 человек. Они были доставлены в различные отделы полиции, где в отношении 59 человек составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.2 КоАП, "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", - сказал собеседник агентства.
Еще с одним человеком была проведена профилактическая беседа.
"Шесть человек обязаны явкой в районные суды, четверо содержатся в отделе полиции до решения суда", - добавил он.
Участники "Русского марша" планировали накануне собраться на Цветном бульваре и пойти к зданию ФСИН возложить цветы в память об умершем в заключении националисте Максиме Марцинкевиче по прозвищу Тесак. Проведению несанкционированной акции помешали правоохранители.
Артем Костылев - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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Источник: друга "Тесака" нашли мертвым в лесу в Подмосковье
 
Максим МарцинкевичМоскваПроисшествия
 
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