https://ria.ru/20201105/aktsiya-1583274299.html

Источник сообщил о задержании 60 человек на "Русском марше" в Москве

Источник сообщил о задержании 60 человек на "Русском марше" в Москве

На несанкционированной акции националистов "Русский марш" на Цветном бульваре в Москве задержали 60 человек, на 59 из них составлены протоколы об... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T22:27

2020-11-05T22:27

2020-11-05T22:27

максим марцинкевич

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. На несанкционированной акции националистов "Русский марш" на Цветном бульваре в Москве задержали 60 человек, на 59 из них составлены протоколы об административном правонарушении, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Задержаны 60 человек. Они были доставлены в различные отделы полиции, где в отношении 59 человек составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.2 КоАП, "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", - сказал собеседник агентства.Еще с одним человеком была проведена профилактическая беседа."Шесть человек обязаны явкой в районные суды, четверо содержатся в отделе полиции до решения суда", - добавил он.Участники "Русского марша" планировали накануне собраться на Цветном бульваре и пойти к зданию ФСИН возложить цветы в память об умершем в заключении националисте Максиме Марцинкевиче по прозвищу Тесак. Проведению несанкционированной акции помешали правоохранители.

https://ria.ru/20201027/kriminal-1581824421.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим марцинкевич, москва, происшествия