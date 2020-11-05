https://ria.ru/20201105/afrika-1583121578.html

МИД назвал Африку одним из приоритетов российской внешней политики

МИД назвал Африку одним из приоритетов российской внешней политики

Африка является одним из приоритетов российской внешней политики, в настоящее время ведётся работа по приданию российско-африканскому взаимодействию... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T10:21

2020-11-05T10:21

2020-11-05T10:21

россия

михаил богданов

африка

в мире

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Африка является одним из приоритетов российской внешней политики, в настоящее время ведётся работа по приданию российско-африканскому взаимодействию комплексного и системного характера, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Сегодня Африка уверенно движется по пути политического, социально-экономического и научно-технического развития. Выступает как активный и ответственный участник международных отношений. Ощутимее становится осознание африканцами собственной уникальной и самобытной культурной идентичности. Отношения России со странами Африки имеют долгую историю и строятся на принципах сотрудничества и взаимного доверия. Африка ставится одним из важных приоритетов российской внешней политики", - сказал Богданов, выступая в ходе II Российско-Африканского общественного форума.Он отметил, что Россию и страны Африки объединяют общие подходы к решению мировых проблем на коллективных началах при центральной координирующей роли ООН. Кроме того, замминистра отметил, что российско-африканское партнёрство имеет хорошие, долгосрочные перспективы."Успех саммита Россия-Африка придал мощный импульс всестороннему развитию отношений России со странами африканского континента. Сигналы, которые мы получаем из африканских столиц, свидетельствуют об укреплении в общественном пространстве настроя на расширение партнёрства с нашей страной. Ведётся активная работа по приданию российско-африканскому взаимодействию системного и комплексного характера", - отметил замминистра.В октябре 2019 года по инициативе России в Сочи прошел первый саммит Россия - Африка под председательством президента Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. По словам Путина, саммит "Россия-Африка" открыл новую страницу в отношениях РФ с государствами континента. В Сочи собрались более 6 тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств и более 120 иностранных министров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/afrika-1581750648.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил богданов, африка, в мире