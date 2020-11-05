https://ria.ru/20201105/aborty-1583259028.html

В Польше протестующие намерены продолжить акции против закона об абортах

В Польше протестующие намерены продолжить акции против закона об абортах

Демонстрации в Польше в связи с ограничением права на аборт продолжатся, несмотря на ситуацию с коронавирусом, заявила в эфире Radio ZET представитель... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T20:05

2020-11-05T20:05

2020-11-05T20:06

матеуш моравецкий

польша

в мире

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ВАРШАВА, 5 ноя - РИА Новости. Демонстрации в Польше в связи с ограничением права на аборт продолжатся, несмотря на ситуацию с коронавирусом, заявила в эфире Radio ZET представитель консультативного совета протестного движения Надя Олещук.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал митингующих "оставаться дома" из-за стремительного роста числа новых пациентов с COVID-19. На пресс-конференции в четверг он не исключил, что в стране может быть введен через 7-14 дней общенациональный карантин.В Польше уже более двух недель продолжаются манифестации противников ужесточения законодательства об абортах. Поводом для выступлений стало недавнее решение конституционного суда, который признал незаконным проведение абортов в случае выявления тяжелых нарушений развития плода. Таким образом, в Польше аборты теперь возможны только по двум причинам: в случае угрозы жизни беременной женщины или если беременность наступила в результате изнасилования.Ранее Моравецкий объявил о том, что с субботы 7 ноября в Польше вводятся дополнительные ограничения общественной жизни из-за эпидемии COVID-19: все школьники будут переведены на удаленное обучение, непродовольственные магазины, театры, кино, музеи будут закрыты. Ограничения коснутся отелей - их услугами смогут воспользоваться только лица, которые находятся в деловых поездках. Эти меры предварительно продлятся до конца ноября.Новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса зафиксирован в Польше, за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 27 143 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.По данным минздрава, за минувшие 24 часа медики зафиксировали 367 летальных исходов: 69 человек умерли непосредственно от COVID-19, еще 298 - от сопутствующих заболеваний. С начала эпидемии в Польше коронавирусом заразились 466 679 человек, скончались 6842 пациента. Выздоровели около 177,7 тысячи инфицированных.

https://ria.ru/20201103/stsenariy-1582703294.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201101/polsha-1582574476.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/polsha-1581816989.html

польша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

матеуш моравецкий, польша, в мире