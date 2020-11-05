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В Польше протестующие намерены продолжить акции против закона об абортах
В Польше протестующие намерены продолжить акции против закона об абортах
Демонстрации в Польше в связи с ограничением права на аборт продолжатся, несмотря на ситуацию с коронавирусом, заявила в эфире Radio ZET представитель... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T20:05
2020-11-05T20:06
матеуш моравецкий
польша
в мире
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ВАРШАВА, 5 ноя - РИА Новости. Демонстрации в Польше в связи с ограничением права на аборт продолжатся, несмотря на ситуацию с коронавирусом, заявила в эфире Radio ZET представитель консультативного совета протестного движения Надя Олещук.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал митингующих "оставаться дома" из-за стремительного роста числа новых пациентов с COVID-19. На пресс-конференции в четверг он не исключил, что в стране может быть введен через 7-14 дней общенациональный карантин.В Польше уже более двух недель продолжаются манифестации противников ужесточения законодательства об абортах. Поводом для выступлений стало недавнее решение конституционного суда, который признал незаконным проведение абортов в случае выявления тяжелых нарушений развития плода. Таким образом, в Польше аборты теперь возможны только по двум причинам: в случае угрозы жизни беременной женщины или если беременность наступила в результате изнасилования.Ранее Моравецкий объявил о том, что с субботы 7 ноября в Польше вводятся дополнительные ограничения общественной жизни из-за эпидемии COVID-19: все школьники будут переведены на удаленное обучение, непродовольственные магазины, театры, кино, музеи будут закрыты. Ограничения коснутся отелей - их услугами смогут воспользоваться только лица, которые находятся в деловых поездках. Эти меры предварительно продлятся до конца ноября.Новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса зафиксирован в Польше, за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 27 143 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.По данным минздрава, за минувшие 24 часа медики зафиксировали 367 летальных исходов: 69 человек умерли непосредственно от COVID-19, еще 298 - от сопутствующих заболеваний. С начала эпидемии в Польше коронавирусом заразились 466 679 человек, скончались 6842 пациента. Выздоровели около 177,7 тысячи инфицированных.
https://ria.ru/20201103/stsenariy-1582703294.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201101/polsha-1582574476.html
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матеуш моравецкий, польша, в мире

В Польше протестующие намерены продолжить акции против закона об абортах

20:05 05.11.2020 (обновлено: 20:06 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАкция против запрета абортов в Варшаве
Акция против запрета абортов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 5 ноя - РИА Новости. Демонстрации в Польше в связи с ограничением права на аборт продолжатся, несмотря на ситуацию с коронавирусом, заявила в эфире Radio ZET представитель консультативного совета протестного движения Надя Олещук.

"Международные исследования показывают, что демонстрации мало влияют на эпидемию. Об этом же говорят протесты в США. Мы на свежем воздухе, у нас есть маски", - заявила она.

Участники акции протеста против ужесточения законодательства об абортах в Польше - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал митингующих "оставаться дома" из-за стремительного роста числа новых пациентов с COVID-19. На пресс-конференции в четверг он не исключил, что в стране может быть введен через 7-14 дней общенациональный карантин.

"Даже если протесты прекратятся сейчас, они все равно вернутся, потому что разочарование и социальное недовольство никуда не денутся", - добавила Олещук.

В Польше уже более двух недель продолжаются манифестации противников ужесточения законодательства об абортах. Поводом для выступлений стало недавнее решение конституционного суда, который признал незаконным проведение абортов в случае выявления тяжелых нарушений развития плода. Таким образом, в Польше аборты теперь возможны только по двум причинам: в случае угрозы жизни беременной женщины или если беременность наступила в результате изнасилования.
Акция против запрета абортов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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Ранее Моравецкий объявил о том, что с субботы 7 ноября в Польше вводятся дополнительные ограничения общественной жизни из-за эпидемии COVID-19: все школьники будут переведены на удаленное обучение, непродовольственные магазины, театры, кино, музеи будут закрыты. Ограничения коснутся отелей - их услугами смогут воспользоваться только лица, которые находятся в деловых поездках. Эти меры предварительно продлятся до конца ноября.
Новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса зафиксирован в Польше, за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 27 143 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за минувшие 24 часа медики зафиксировали 367 летальных исходов: 69 человек умерли непосредственно от COVID-19, еще 298 - от сопутствующих заболеваний. С начала эпидемии в Польше коронавирусом заразились 466 679 человек, скончались 6842 пациента. Выздоровели около 177,7 тысячи инфицированных.
Участники акции протеста, получившей название черная суббота, против ужесточения законодательства об абортах в Польше - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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