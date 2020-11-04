https://ria.ru/20201104/zemletryasenie-1582982320.html

В Греции остров поднялся более чем на 20 сантиметров после землетрясения

В Греции остров поднялся более чем на 20 сантиметров после землетрясения

Греческий остров Самос поднялся на 18-25 сантиметров после сильного землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло 30 октября, сообщает Афинское агентство... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T09:41

2020-11-04T09:41

2020-11-04T09:41

землетрясение в эгейском море

эгейское море

греция

в мире

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АФИНЫ, 4 ноя - РИА Новости. Греческий остров Самос поднялся на 18-25 сантиметров после сильного землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло 30 октября, сообщает Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на заявление исследовательской группы кафедры геологии и геоэкологии Афинского национального университета имени Каподистрии.В состав группы входят известные сейсмологи.Исследовательская группа провела обширные полевые исследования землетрясения на Самосе, его воздействия на здания, сопутствующих геодинамических явлений, цунами и значительных деформаций почвы.Одним из наиболее важных открытий является тектонический подъем как в северной, так и в южной частях разлома, который активизировался в морской зоне к северу от острова, сообщает издание. Сейсмический подъем острова составляет порядка 18-25 сантиметров.Мощное землетрясение произошло 30 ноября днем в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар провинции Измир. Греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,7 - 6,9. На Самосе погибли два человека и 19 были ранены, в Турции погибли более 110 человек и более тысячи ранены.

https://ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582441908.html

эгейское море

греция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, эгейское море, греция, в мире