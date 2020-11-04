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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201104/zarazhenie-1583020085.html
В Казахстане выявили первый случай повторного заражения коронавирусом
В Казахстане выявили первый случай повторного заражения коронавирусом
Первый случай повторного заражения коронавирусом подтвержден в Карагандинской области Казахстана (в центральном регионе страны), сообщила в среду председатель... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T14:14
2020-11-04T14:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
карагандинская область
казахстан
в мире
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НУР-СУЛТАН, 4 ноя – РИА Новости. Первый случай повторного заражения коронавирусом подтвержден в Карагандинской области Казахстана (в центральном регионе страны), сообщила в среду председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения республики Айжан Есмагамбетова.Она напомнила, что, согласно международным исследованиям, иммунитет после перенесенного заболевания сохраняется от одного до трех месяцев.Более 430 случаев коронавируса зафиксировано в Казахстане за сутки, общее число достигло 113 741, число летальных исходов увеличилось на шесть, до 1867. С начала августа в стране зафиксировали 38 281 случай пневмонии, схожей с коронавирусной инфекцией, а также 405 летальных случаев от нее. Суточный прирост новых случаев коронавирусных пневмоний составляет 269, скончался один человек. По данным межведомственной комиссии, число выздоровевших от COVID-19 пациентов превышает 106 тысяч.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201104/kovid19-1582885920.html
карагандинская область
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коронавирус covid-19, карагандинская область, казахстан, в мире

В Казахстане выявили первый случай повторного заражения коронавирусом

14:14 04.11.2020 (обновлено: 14:56 04.11.2020)
 
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Дезинфекция автомобиля скорой помощи на территории городской клинической инфекционной больницы имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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НУР-СУЛТАН, 4 ноя – РИА Новости. Первый случай повторного заражения коронавирусом подтвержден в Карагандинской области Казахстана (в центральном регионе страны), сообщила в среду председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения республики Айжан Есмагамбетова.

"Есть случай повторный. В Карагандинской области, когда у заболевшей был зарегистрирован случай коронавирусной инфекции в июне и в конце октября", - сказала Есмагамбетова на брифинге.

"Во всем мире регистрируются эти единичные случаи заболеваемости повторные. Это еще раз подтверждает,.. что иммунитет после перенесенного заболевания не длительный, кратковременный", - сказала Есмагамбетова.

Она напомнила, что, согласно международным исследованиям, иммунитет после перенесенного заболевания сохраняется от одного до трех месяцев.

"Это говорит о том, что… лица, которые переболели, должны понимать, что все меры профилактики им нужно соблюдать и ни в коем случае не думать, что если они один раз переболели, то повторно не заразятся", - заключила Есмагамбетова.

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Более 430 случаев коронавируса зафиксировано в Казахстане за сутки, общее число достигло 113 741, число летальных исходов увеличилось на шесть, до 1867. С начала августа в стране зафиксировали 38 281 случай пневмонии, схожей с коронавирусной инфекцией, а также 405 летальных случаев от нее. Суточный прирост новых случаев коронавирусных пневмоний составляет 269, скончался один человек. По данным межведомственной комиссии, число выздоровевших от COVID-19 пациентов превышает 106 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Карагандинская областьКазахстанВ мире
 
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