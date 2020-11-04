В Казахстане выявили первый случай повторного заражения коронавирусом
14:14 04.11.2020 (обновлено: 14:56 04.11.2020)
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкДезинфекция автомобиля скорой помощи на территории городской клинической инфекционной больницы имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
НУР-СУЛТАН, 4 ноя – РИА Новости. Первый случай повторного заражения коронавирусом подтвержден в Карагандинской области Казахстана (в центральном регионе страны), сообщила в среду председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения республики Айжан Есмагамбетова.
"Есть случай повторный. В Карагандинской области, когда у заболевшей был зарегистрирован случай коронавирусной инфекции в июне и в конце октября", - сказала Есмагамбетова на брифинге.
"Во всем мире регистрируются эти единичные случаи заболеваемости повторные. Это еще раз подтверждает,.. что иммунитет после перенесенного заболевания не длительный, кратковременный", - сказала Есмагамбетова.
Она напомнила, что, согласно международным исследованиям, иммунитет после перенесенного заболевания сохраняется от одного до трех месяцев.
"Это говорит о том, что… лица, которые переболели, должны понимать, что все меры профилактики им нужно соблюдать и ни в коем случае не думать, что если они один раз переболели, то повторно не заразятся", - заключила Есмагамбетова.
Более 430 случаев коронавируса зафиксировано в Казахстане за сутки, общее число достигло 113 741, число летальных исходов увеличилось на шесть, до 1867. С начала августа в стране зафиксировали 38 281 случай пневмонии, схожей с коронавирусной инфекцией, а также 405 летальных случаев от нее. Суточный прирост новых случаев коронавирусных пневмоний составляет 269, скончался один человек. По данным межведомственной комиссии, число выздоровевших от COVID-19 пациентов превышает 106 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.