https://ria.ru/20201104/zarazhenie-1583020085.html

В Казахстане выявили первый случай повторного заражения коронавирусом

В Казахстане выявили первый случай повторного заражения коронавирусом

Первый случай повторного заражения коронавирусом подтвержден в Карагандинской области Казахстана (в центральном регионе страны), сообщила в среду председатель... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T14:14

2020-11-04T14:14

2020-11-04T14:56

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

карагандинская область

казахстан

в мире

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НУР-СУЛТАН, 4 ноя – РИА Новости. Первый случай повторного заражения коронавирусом подтвержден в Карагандинской области Казахстана (в центральном регионе страны), сообщила в среду председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения республики Айжан Есмагамбетова.Она напомнила, что, согласно международным исследованиям, иммунитет после перенесенного заболевания сохраняется от одного до трех месяцев.Более 430 случаев коронавируса зафиксировано в Казахстане за сутки, общее число достигло 113 741, число летальных исходов увеличилось на шесть, до 1867. С начала августа в стране зафиксировали 38 281 случай пневмонии, схожей с коронавирусной инфекцией, а также 405 летальных случаев от нее. Суточный прирост новых случаев коронавирусных пневмоний составляет 269, скончался один человек. По данным межведомственной комиссии, число выздоровевших от COVID-19 пациентов превышает 106 тысяч.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201104/kovid19-1582885920.html

карагандинская область

казахстан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, карагандинская область, казахстан, в мире