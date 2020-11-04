https://ria.ru/20201104/yavka-1583054542.html

СМИ: явка на президентских выборах в США стала самой высокой за 120 лет

СМИ: явка на президентских выборах в США стала самой высокой за 120 лет

Явка на выборах президента США в 2020 году оказалась наивысшей за прошедшие 120 лет, говорится в публикации The Hill со ссылкой на предварительные данные... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T18:28

2020-11-04T18:28

2020-11-04T18:39

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя – РИА Новости. Явка на выборах президента США в 2020 году оказалась наивысшей за прошедшие 120 лет, говорится в публикации The Hill со ссылкой на предварительные данные проекта United States Election Project.В материале отмечается, что профессор политологии Университета Флориды Майкл Макдоналд, который ведет проект, заявил, что 160 миллионов человек проголосовали на выборах во вторник, явка составила 66,9%. По словам Макдоналда, явка была самой высокой за последние 120 лет - в 1900 году она составляла 73,7%.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире