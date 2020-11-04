https://ria.ru/20201104/vybrosy-1583042709.html

Путин поручил сократить выбросы парниковых газов к 2030 году

Путин поручил сократить выбросы парниковых газов к 2030 году

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T16:55

2020-11-04T16:55

2020-11-04T17:06

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду.Кроме того, глава государства поручил создать условия для реализации мер по сокращению и предотвращению выбросов парниковых газов, а также по увеличению поглощения таких газов."Разработать с учетом особенностей отраслей экономики Стратегию социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и утвердить ее", - добавляется в документе.Уточняется, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20200303/1567636984.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество