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Путин поручил сократить выбросы парниковых газов к 2030 году
Путин поручил сократить выбросы парниковых газов к 2030 году
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T16:55
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владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду.Кроме того, глава государства поручил создать условия для реализации мер по сокращению и предотвращению выбросов парниковых газов, а также по увеличению поглощения таких газов."Разработать с учетом особенностей отраслей экономики Стратегию социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и утвердить ее", - добавляется в документе.Уточняется, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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владимир путин, общество

Путин поручил сократить выбросы парниковых газов к 2030 году

16:55 04.11.2020 (обновлено: 17:06 04.11.2020)
 
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Президент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020 - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду.
"Правительству Российской Федерации <...> обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70 процентов относительно уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и иных экосистем при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации", - говорится в документе.
Кроме того, глава государства поручил создать условия для реализации мер по сокращению и предотвращению выбросов парниковых газов, а также по увеличению поглощения таких газов.
"Разработать с учетом особенностей отраслей экономики Стратегию социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и утвердить ее", - добавляется в документе.
Уточняется, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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