https://ria.ru/20201104/vybrosy-1583042709.html
Путин поручил сократить выбросы парниковых газов к 2030 году
Путин поручил сократить выбросы парниковых газов к 2030 году
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T16:55
2020-11-04T16:55
2020-11-04T17:06
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду.Кроме того, глава государства поручил создать условия для реализации мер по сокращению и предотвращению выбросов парниковых газов, а также по увеличению поглощения таких газов."Разработать с учетом особенностей отраслей экономики Стратегию социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и утвердить ее", - добавляется в документе.Уточняется, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20200303/1567636984.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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владимир путин, общество
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду.
"Правительству Российской Федерации <...> обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70 процентов относительно уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и иных экосистем при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации", - говорится в документе.
Кроме того, глава государства поручил создать условия для реализации мер по сокращению и предотвращению выбросов парниковых газов, а также по увеличению поглощения таких газов.
"Разработать с учетом особенностей отраслей экономики Стратегию социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и утвердить ее", - добавляется в документе.
Уточняется, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования.