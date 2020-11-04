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Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
НАБЛЮДАТЕЛИ ОБСЕ НЕ СМОГЛИ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В 18 АМЕРИКАНСКИХ ШТАТАХ, НО ПОБЕСЕДОВАЛИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИЗБИРКОМОВ - МИССИЯ РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T23:39
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НАБЛЮДАТЕЛИ ОБСЕ НЕ СМОГЛИ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В 18 АМЕРИКАНСКИХ ШТАТАХ, НО ПОБЕСЕДОВАЛИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИЗБИРКОМОВ - МИССИЯРИА Новости
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