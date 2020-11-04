https://ria.ru/20201104/vybory-1583084660.html

ОБСЕ заявила о сложностях с реализацией прав некоторых избирателей в США

ОБСЕ заявила о сложностях с реализацией прав некоторых избирателей в США

Законодательство США не позволило ряду избирателей реализовать свои права на выборах президента, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне глава краткосрочной... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T23:28

2020-11-04T23:28

2020-11-05T00:07

выборы президента сша — 2020

обсе

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583073640_0:223:3068:1950_1400x0_80_0_0_063ea14672640ce7a0f84ae2b313484a.jpg

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Законодательство США не позволило ряду избирателей реализовать свои права на выборах президента, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне глава краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Майкл Джордж Линк."Мы отметили, что законодательство и практика продолжают лишать некоторые категории граждан их права голосовать", — сказал Линк."Примечательно, что, несмотря на некоторые изменения в государственных законах, направленных на отмену ограничения избирательных прав за совершенные преступления, примерно 5,2 миллиона граждан фактически лишены избирательных прав из-за судимости", — пояснил он. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/polozhenie-1583086365.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, сша, в мире