https://ria.ru/20201104/vybory-1583084660.html
ОБСЕ заявила о сложностях с реализацией прав некоторых избирателей в США
ОБСЕ заявила о сложностях с реализацией прав некоторых избирателей в США
Законодательство США не позволило ряду избирателей реализовать свои права на выборах президента, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне глава краткосрочной... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T23:28
2020-11-04T23:28
2020-11-05T00:07
выборы президента сша — 2020
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Законодательство США не позволило ряду избирателей реализовать свои права на выборах президента, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне глава краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Майкл Джордж Линк."Мы отметили, что законодательство и практика продолжают лишать некоторые категории граждан их права голосовать", — сказал Линк."Примечательно, что, несмотря на некоторые изменения в государственных законах, направленных на отмену ограничения избирательных прав за совершенные преступления, примерно 5,2 миллиона граждан фактически лишены избирательных прав из-за судимости", — пояснил он. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201104/polozhenie-1583086365.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, сша, в мире