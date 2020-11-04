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CNN: Байден побеждает в Висконсине
CNN: Байден побеждает в Висконсине
Демократ Джо Байден выиграл ключевой для определения исхода президентских выборов в США штат Висконсин с 10 выборщиками, прогнозирует телеканал CNN. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T22:05
2020-11-04T22:05
2020-11-04T23:53
выборы президента сша — 2020
джо байден
висконсин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Демократ Джо Байден выиграл ключевой для определения исхода президентских выборов в США штат Висконсин с 10 выборщиками, прогнозирует телеканал CNN.На данном этапе Байден лидирует в Висконсине, но официальные итоги голосования в штате еще не подведены. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, висконсин, сша, в мире