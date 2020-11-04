https://ria.ru/20201104/vybory-1583077770.html

CNN: Байден побеждает в Висконсине

CNN: Байден побеждает в Висконсине

Демократ Джо Байден выиграл ключевой для определения исхода президентских выборов в США штат Висконсин с 10 выборщиками, прогнозирует телеканал CNN. РИА Новости, 04.11.2020

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выборы президента сша — 2020

джо байден

висконсин

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Демократ Джо Байден выиграл ключевой для определения исхода президентских выборов в США штат Висконсин с 10 выборщиками, прогнозирует телеканал CNN.На данном этапе Байден лидирует в Висконсине, но официальные итоги голосования в штате еще не подведены. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

висконсин

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, висконсин, сша, в мире