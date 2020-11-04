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Трамп заявил о победе в Пенсильвании вопреки заявлениям местных властей
Трамп заявил о победе в Пенсильвании вопреки заявлениям местных властей
Президент США Дональд Трамп утверждает, что выигрывает в штате Пенсильвания с его 20 выборщиками, вопреки заявлениям местных властей. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T21:57
2020-11-04T21:57
2020-11-04T23:53
выборы президента сша — 2020
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что выигрывает в штате Пенсильвания с его 20 выборщиками, вопреки заявлениям местных властей."Мы одерживаем большую победу в Пенсильвании, но госсекретарь Пенсильвании только что объявил, что осталось "подсчитать миллионы голосов", - написал Трамп в Twitter.Трамп пока лидирует в Филадельфии с 53,4% голосов против 45,4% у демократа Джо Байдена, однако в этом штате подсчитано лишь 64% голосов. Трампу необходимо выиграть Пенсильванию, чтобы сохранить шансы на переизбрание, но Байдену это не обязательно, если он удержит свое нынешнее лидерство в Висконсине, Мичигане и Неваде. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, пенсильвания, сша, в мире