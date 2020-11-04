https://ria.ru/20201104/vybory-1583076296.html
Байден заявил о создании фонда защиты выборов
Байден заявил о создании фонда защиты выборов
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил о создании фонда защиты выборов и предлагает сделать пожертвования для того, чтобы демократы смогли... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T21:43
2020-11-04T21:43
2020-11-04T23:54
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил о создании фонда защиты выборов и предлагает сделать пожертвования для того, чтобы демократы смогли быть избраны."Для того, чтобы гарантировать подсчет каждого голоса, мы начинаем крупнейшую инициативу по защите выборов. Потому что не Дональду Трампу решать исход выборов — это делает американский народ. Вложитесь в новый "Фонд борьбы Байдена", — пишет демократ в своем Twitter-аккаунте и прикладывает ссылку на фонд.На сайте самого фонда написано, что "пожертвование критически важно сейчас для избрания Джо, Камалы и демократов по всей стране". Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, в мире