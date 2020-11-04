https://ria.ru/20201104/vybory-1583075803.html

AP: Трамп отбил у Байдена одного выборщика в штате Мэн

AP: Трамп отбил у Байдена одного выборщика в штате Мэн

Президент США Дональд Трамп отбил у кандидата-демократа Джо Байдена голос одного выборщика в штате Мэн, но у демократа остаются 3 выборщика от штата... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T21:36

2020-11-04T21:36

2020-11-04T23:54

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

мэн (штат)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отбил у кандидата-демократа Джо Байдена голос одного выборщика в штате Мэн, но у демократа остаются 3 выборщика от штата прогнозирует агентство Ассошиэйтед Пресс.Мэн наряду с Небраской не отдает все голоса своих выборщиков автоматически победившему кандидату - два из них распределяются на основе простого большинства в штате, а два - по отдельным округам.Успех Трампа в Мэне пока не влияет на общий расклад по выборщикам - Джо Байден впереди в достаточном количестве штатов, которые могут обеспечить ему победу. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

мэн (штат)

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, мэн (штат), сша, в мире