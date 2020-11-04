https://ria.ru/20201104/vybory-1583075803.html
AP: Трамп отбил у Байдена одного выборщика в штате Мэн
AP: Трамп отбил у Байдена одного выборщика в штате Мэн
Президент США Дональд Трамп отбил у кандидата-демократа Джо Байдена голос одного выборщика в штате Мэн, но у демократа остаются 3 выборщика от штата... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T21:36
2020-11-04T21:36
2020-11-04T23:54
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
мэн (штат)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отбил у кандидата-демократа Джо Байдена голос одного выборщика в штате Мэн, но у демократа остаются 3 выборщика от штата прогнозирует агентство Ассошиэйтед Пресс.Мэн наряду с Небраской не отдает все голоса своих выборщиков автоматически победившему кандидату - два из них распределяются на основе простого большинства в штате, а два - по отдельным округам.Успех Трампа в Мэне пока не влияет на общий расклад по выборщикам - Джо Байден впереди в достаточном количестве штатов, которые могут обеспечить ему победу. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, мэн (штат), сша, в мире