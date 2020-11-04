https://ria.ru/20201104/vybory-1583060067.html
Twitter пометил пост Трампа о смене лидерства в ряде штатов как спорный
Twitter пометил пост Трампа о смене лидерства в ряде штатов как спорный
Социальная сеть Twitter пометила как "вводящее в заблуждение" сообщение президента США Дональда Трампа о том, что он считает "очень странным" смену лидерства в... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T19:05
2020-11-04T19:05
2020-11-04T23:55
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Twitter пометила как "вводящее в заблуждение" сообщение президента США Дональда Трампа о том, что он считает "очень странным" смену лидерства в ряде штатов под руководством демократов.Ранее Трамп написал в своем аккаунте, что "лидировал, зачастую уверенно, во многих ключевых штатах, почти во всех случаях находящихся под управлением или контролем демократов", "потом один за другим они начали волшебным образом исчезать по мере того, как подсчитывали нежданные кучи бюллетеней". Президент США назвал такую ситуацию "очень странной".Социальная сеть скрыла это сообщение, пометив его предупреждением": "Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии". Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, twitter, в мире