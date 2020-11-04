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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1583060067.html
Twitter пометил пост Трампа о смене лидерства в ряде штатов как спорный
Twitter пометил пост Трампа о смене лидерства в ряде штатов как спорный
Социальная сеть Twitter пометила как "вводящее в заблуждение" сообщение президента США Дональда Трампа о том, что он считает "очень странным" смену лидерства в... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T19:05
2020-11-04T23:55
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
twitter
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Twitter пометила как "вводящее в заблуждение" сообщение президента США Дональда Трампа о том, что он считает "очень странным" смену лидерства в ряде штатов под руководством демократов.Ранее Трамп написал в своем аккаунте, что "лидировал, зачастую уверенно, во многих ключевых штатах, почти во всех случаях находящихся под управлением или контролем демократов", "потом один за другим они начали волшебным образом исчезать по мере того, как подсчитывали нежданные кучи бюллетеней". Президент США назвал такую ситуацию "очень странной".Социальная сеть скрыла это сообщение, пометив его предупреждением": "Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии". Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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дональд трамп, сша, twitter, в мире

Twitter пометил пост Трампа о смене лидерства в ряде штатов как спорный

19:05 04.11.2020 (обновлено: 23:55 04.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
Президент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Twitter пометила как "вводящее в заблуждение" сообщение президента США Дональда Трампа о том, что он считает "очень странным" смену лидерства в ряде штатов под руководством демократов.
Ранее Трамп написал в своем аккаунте, что "лидировал, зачастую уверенно, во многих ключевых штатах, почти во всех случаях находящихся под управлением или контролем демократов", "потом один за другим они начали волшебным образом исчезать по мере того, как подсчитывали нежданные кучи бюллетеней". Президент США назвал такую ситуацию "очень странной".
Социальная сеть скрыла это сообщение, пометив его предупреждением": "Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии".
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 02:27Инфографика
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампСШАTwitterВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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00:59Fox News и NBC также прогнозируют победу Байдена в важном штате Мичиган
00:54Адвокат Трампа не исключил подачи иска по выборам на федеральном уровне
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
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