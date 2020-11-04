В штабе Байдена заявили о победе на выборах
18:46 04.11.2020 (обновлено: 19:39 04.11.2020)
© AP Photo / Eugene HoshikoРепортаж о выборах в США
© AP Photo / Eugene Hoshiko
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена заявили о его победе на выборах.
"Мы побеждаем на выборах, мы выиграли выборы. И мы будем защищать эти выборы", — объявил на виртуальной пресс-конференции советник штаба адвокат Боб Бауэр.
Он подчеркнул, что в штабе демократа не беспокоятся по поводу возможных обращений в суд, вплоть до Верховного суда, представителей кандидата от республиканцев — действующего президента Дональда Трампа.
Ранее Трамп, выступая в Белом доме, заявил о намерении праздновать победу, поскольку результаты оказались "феноменальными". В штабе Байдена эти слова назвали "возмутительными" и подчеркнули, что "подсчет будет продолжаться, пока каждый должным образом поданный голос не будет засчитан".
По информации телеканала Fox News, предварительно у Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Для победы необходимо 270 голосов. Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах (а в Северной Каролине и Пенсильвании на это может уйти несколько дней), говорить о победе кого-либо из кандидатов преждевременно.
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