https://ria.ru/20201104/vybory-1583056924.html

В штабе Байдена заявили о победе на выборах

В штабе Байдена заявили о победе на выборах

В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена заявили о его победе на выборах. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T18:46

2020-11-04T18:46

2020-11-04T19:39

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена заявили о его победе на выборах.Он подчеркнул, что в штабе демократа не беспокоятся по поводу возможных обращений в суд, вплоть до Верховного суда, представителей кандидата от республиканцев — действующего президента Дональда Трампа.Ранее Трамп, выступая в Белом доме, заявил о намерении праздновать победу, поскольку результаты оказались "феноменальными". В штабе Байдена эти слова назвали "возмутительными" и подчеркнули, что "подсчет будет продолжаться, пока каждый должным образом поданный голос не будет засчитан". Третьего ноября в Америке состоялись выборы президента. Голосование официально завершилось в 01:00 (9:00 мск 4 ноября) после закрытия участков на Аляске.По информации телеканала Fox News, предварительно у Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Для победы необходимо 270 голосов. Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах (а в Северной Каролине и Пенсильвании на это может уйти несколько дней), говорить о победе кого-либо из кандидатов преждевременно.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/vybory-1583004359.html

https://ria.ru/20201104/tramp-1583052340.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире