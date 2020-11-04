https://ria.ru/20201104/vybory-1583056109.html

Штаб Байдена рассчитывает на победу в Мичигане и Пенсильвании

Штаб Байдена рассчитывает на победу в Мичигане и Пенсильвании

В штабе кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена рассчитают, что демократ одержит победу в ключевых штатах Мичиган (16 выборщиков) и Пенсильвания... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T18:40

2020-11-04T18:40

2020-11-04T19:06

выборы президента сша — 2020

джо байден

пенсильвания

мичиган

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. В штабе кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена рассчитают, что демократ одержит победу в ключевых штатах Мичиган (16 выборщиков) и Пенсильвания (20 выборщиков)."Мы рассчитываем победить в Мичигане... Байден опережает примерно на 12 тысяч голосов. Еще больше голосов будет обработано сегодня, мы ожидаем что итоги будут известны сегодня и мы рассчитываем что мы одержим победу в этом штате", - заявил представитель штаба во время онлайн-трансляции.Также в штабе считают, что Байден одержит победу в еще одном ключевом штате - Пенсильвании."Пенсильвания - я знаю, мы все говорим об этом штате. Мы рассчитываем, что мы одержим победу там", - добавил он.Также в штабе считают, что Байден победит в Неваде (6 выборщиков), где у него сейчас перевес в 8 тысяч голосов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/fotovybory-1582978172.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, пенсильвания, мичиган, сша, в мире