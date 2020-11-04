https://ria.ru/20201104/vybory-1583054818.html

Штаб Байдена объявил о победе в Висконсине

Штаб Байдена объявил о победе в Висконсине

Кандидат на пост президента США Джо Байден победил в штате Висконсин, заявили в его штабе. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T18:28

2020-11-04T18:28

2020-11-04T18:43

выборы президента сша — 2020

джо байден

висконсин

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Кандидат на пост президента США Джо Байден победил в штате Висконсин, заявили в его штабе."Самое важное, чем я хочу поделиться с вами, это то, что Джо Байден движется вперед к победе на этих выборах, и он будет следующим президентом Соединенных Штатов", — заявила менеджер его штаба Джейн Диллон.По данным Fox News, после обработки 95 процентов бюллетеней Байден набрал 49,6 процента голосов, а его оппонент, действующий президент-республиканец Дональд Трамп — 48,9 процента.От Висконсина в зачет идут десять выборщиков. Для победы кандидату необходимо набрать 270. По последним данным, Байден набирает 238 голосов, Трамп — 213.В штабе кандидата от демократов не исключили, что республиканцы потребуют пересчета голосов в этом штате. "Что касается Висконсина, там нет автоматического пересчета. Но если голоса в пределах одного процента, где они сейчас, то проигравший может запросить пересчет", — пояснила Диллон.Там уверены, что их кандидат также победит в Мичигане и Пенсильвании — ключевых для голосования штатов. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/tramp-1583052340.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, висконсин, сша, в мире