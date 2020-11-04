https://ria.ru/20201104/vybory-1583047881.html

США ждут беспорядки независимо от результатов выборов, считает эксперт

США ждут беспорядки независимо от результатов выборов, считает эксперт

Беспорядков в США можно ожидать вне зависимости от результатов выборов президента, общество в стране поляризовано как никогда за десять лет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T17:30

2020-11-04T17:30

2020-11-04T17:30

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

калифорния

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Беспорядков в США можно ожидать вне зависимости от результатов выборов президента, общество в стране поляризовано как никогда за десять лет, заявил РИА Новости бизнес-посол "Деловой России" в Калифорнии Илья Микин.Республиканец Трамп и демократ Джо Байден ведут напряженную борьбу на выборах президента США. На подведение итогов может понадобиться несколько дней. Трамп уже выступил в Белом доме с заявлением о своей победе. При этом он предупредил, что некая "группа людей" пытается мошенничать, и заявил, что готов идти в Верховный суд для решения вопроса об исходе выборов. Байден, в свою очередь, также заявил, что уверен в победе на выборах.Эксперты предсказывали, что победа того или иного кандидата может повлечь за собой массовые протесты на улицах страны. В среду полиция США в нескольких штатах уже задержала демонстрантов, которые препятствовали дорожному движению.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://radiosputnik.ria.ru/20201104/vybory-prezidenta-ssha-1583038899.html

калифорния

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, калифорния, сша, в мире