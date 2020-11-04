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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1583044380.html
Байден обошел Трампа в Мичигане
Байден обошел Трампа в Мичигане
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден набирает 49,4% голосов в штате Мичиган. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T17:09
2020-11-04T18:51
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
мичиган
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден набирает 49,4% голосов в штате Мичиган. По итогам обработки 94% бюллетеней Дональд Трамп получает 49,0% голосов. Таким образом, демократ опережает действующего главу государства по этому штату, хотя несколько часов назад Трамп лидировал с 49,4%.Победа в Мичигане важна, поскольку принесет кандидату 16 голосов выборщиков. В Джорджии после обработки 94% бюллетеней у Трампа — 50,5% голосов, у Байдена — 48,3%. В Северной Каролине: 50,1% и 48,6% соответственно (95% бюллетеней). В Висконсине кандидат от Демпартии продолжает укреплять позиции, набирая 49,4% голосов против 48,8% у Трампа (обработано 97% бюллетеней).Третьего ноября в США состоялись выборы главы государства и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно трети сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также законодательных собраний некоторых штатов. Голосование официально завершилось в 01:00 (09:00 мск) после закрытия участков на Аляске.По информации телеканала Fox News, предварительно у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах (а в Северной Каролине и Пенсильвании на это может уйти несколько дней), говорить о победе того или иного кандидата преждевременно.Тем не менее во время выступления в Белом доме президент уже объявил о готовности праздновать победу на выборах. Он отметил, что голосование прошло не без мошенничества, и призвал прекратить подведение итогов. По словам президента, его команда не хочет, чтобы "демократы нашли новые бюллетени в четыре утра и добавили их в список".В штабе Байдена заявления Трампа назвали "возмутительными", обвинив его в "неприкрытой попытке отобрать демократические права американских граждан".Выборы проходят по двухступенчатой схеме: на первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победитель получает всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков — 538 (по числу членов конгресса).После подсчета результатов всеобщего голосования выборщики должны собраться в своих штатах 14 декабря и проголосовать за кандидатов. Такая схема укрепляет двухпартийную систему и предотвращает второй тур: чтобы выиграть выборы, достаточно набрать 270 голосов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20201104/protesty-v-vashingtone-1583040720.html
мичиган
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Мы уже победили на этих выборах" - Дональд Трамп выступил с заявлением в Белом доме
Дональд Трамп выступил с речью в ночь выборов президента США. Действующий президент поблагодарил избирателей и членов своей команды и заявил, что уже выиграл в этих выборах.
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РИА Новости
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дональд трамп, джо байден, мичиган, в мире

Байден обошел Трампа в Мичигане

17:09 04.11.2020 (обновлено: 18:51 04.11.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueКандидат в президенты США Джо Байден выступает в день голосования в Скрантоне, штат Пенсильвания
Кандидат в президенты США Джо Байден выступает в день голосования в Скрантоне, штат Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден набирает 49,4% голосов в штате Мичиган.
По итогам обработки 94% бюллетеней Дональд Трамп получает 49,0% голосов. Таким образом, демократ опережает действующего главу государства по этому штату, хотя несколько часов назад Трамп лидировал с 49,4%.
Победа в Мичигане важна, поскольку принесет кандидату 16 голосов выборщиков.
В Джорджии после обработки 94% бюллетеней у Трампа — 50,5% голосов, у Байдена — 48,3%. В Северной Каролине: 50,1% и 48,6% соответственно (95% бюллетеней). В Висконсине кандидат от Демпартии продолжает укреплять позиции, набирая 49,4% голосов против 48,8% у Трампа (обработано 97% бюллетеней).
Выборы в США: протестующие прошли по улицам Вашингтона - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 16:46
Выборы в США: протестующие прошли по улицам ВашингтонаПротестующие прошли по улицам Вашингтона после закрытия избирательных участков.
Третьего ноября в США состоялись выборы главы государства и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно трети сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также законодательных собраний некоторых штатов. Голосование официально завершилось в 01:00 (09:00 мск) после закрытия участков на Аляске.
По информации телеканала Fox News, предварительно у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах (а в Северной Каролине и Пенсильвании на это может уйти несколько дней), говорить о победе того или иного кандидата преждевременно.
Тем не менее во время выступления в Белом доме президент уже объявил о готовности праздновать победу на выборах. Он отметил, что голосование прошло не без мошенничества, и призвал прекратить подведение итогов. По словам президента, его команда не хочет, чтобы "демократы нашли новые бюллетени в четыре утра и добавили их в список".
В штабе Байдена заявления Трампа назвали "возмутительными", обвинив его в "неприкрытой попытке отобрать демократические права американских граждан".
Выборы проходят по двухступенчатой схеме: на первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победитель получает всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков — 538 (по числу членов конгресса).
После подсчета результатов всеобщего голосования выборщики должны собраться в своих штатах 14 декабря и проголосовать за кандидатов. Такая схема укрепляет двухпартийную систему и предотвращает второй тур: чтобы выиграть выборы, достаточно набрать 270 голосов.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденМичиганВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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Заголовок открываемого материала
00:59Fox News и NBC также прогнозируют победу Байдена в важном штате Мичиган
00:54Адвокат Трампа не исключил подачи иска по выборам на федеральном уровне
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
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