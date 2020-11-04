https://ria.ru/20201104/vybory-1583044380.html

Байден обошел Трампа в Мичигане

Байден обошел Трампа в Мичигане

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден набирает 49,4% голосов в штате Мичиган. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T17:09

2020-11-04T17:09

2020-11-04T18:51

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

мичиган

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден набирает 49,4% голосов в штате Мичиган. По итогам обработки 94% бюллетеней Дональд Трамп получает 49,0% голосов. Таким образом, демократ опережает действующего главу государства по этому штату, хотя несколько часов назад Трамп лидировал с 49,4%.Победа в Мичигане важна, поскольку принесет кандидату 16 голосов выборщиков. В Джорджии после обработки 94% бюллетеней у Трампа — 50,5% голосов, у Байдена — 48,3%. В Северной Каролине: 50,1% и 48,6% соответственно (95% бюллетеней). В Висконсине кандидат от Демпартии продолжает укреплять позиции, набирая 49,4% голосов против 48,8% у Трампа (обработано 97% бюллетеней).Третьего ноября в США состоялись выборы главы государства и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно трети сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также законодательных собраний некоторых штатов. Голосование официально завершилось в 01:00 (09:00 мск) после закрытия участков на Аляске.По информации телеканала Fox News, предварительно у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах (а в Северной Каролине и Пенсильвании на это может уйти несколько дней), говорить о победе того или иного кандидата преждевременно.Тем не менее во время выступления в Белом доме президент уже объявил о готовности праздновать победу на выборах. Он отметил, что голосование прошло не без мошенничества, и призвал прекратить подведение итогов. По словам президента, его команда не хочет, чтобы "демократы нашли новые бюллетени в четыре утра и добавили их в список".В штабе Байдена заявления Трампа назвали "возмутительными", обвинив его в "неприкрытой попытке отобрать демократические права американских граждан".Выборы проходят по двухступенчатой схеме: на первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победитель получает всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков — 538 (по числу членов конгресса).После подсчета результатов всеобщего голосования выборщики должны собраться в своих штатах 14 декабря и проголосовать за кандидатов. Такая схема укрепляет двухпартийную систему и предотвращает второй тур: чтобы выиграть выборы, достаточно набрать 270 голосов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20201104/protesty-v-vashingtone-1583040720.html

мичиган

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Мы уже победили на этих выборах" - Дональд Трамп выступил с заявлением в Белом доме Дональд Трамп выступил с речью в ночь выборов президента США. Действующий президент поблагодарил избирателей и членов своей команды и заявил, что уже выиграл в этих выборах. 2020-11-04T17:09 true PT0M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, мичиган, в мире