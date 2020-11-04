Аналитик назвал плюсы для российской экономики в случае победы Байдена
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Возможная победа Джо Байдена на выборах президента США может ускорить принятие нового пакета мер по стимулированию американской экономики и улучшить торговые отношения Вашингтона и Пекина, что позитивно отразится на развивающихся рынках, включая Россию, прокомментировал РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.
Действующий глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп и кандидат-демократ Джо Байден ведут ожесточенную борьбу на президентских выборах в США. Голосование завершено, идет подсчет голосов. Последние расчеты Fox дают Байдену 238 голосов выборщиков, Трампу - 213 (для победы нужно 270).
"Победа Байдена вместе с потенциальным контролем демократов над конгрессом (сенат + палата представителей) может ускорить процесс принятия нового пакета стимулирующих мер, что в целом позитивно для рисковых активов по всему миру, включая в том числе сырьевые товары и фондовые площадки развивающихся стран", - сказал Карпунин.
Кроме того, с приходом к власти Байдена отношения США и Китая, которые значительно ухудшились при президентстве Трампа, могут измениться в лучшую сторону. "Естественно, фокус будет на снижении градуса напряжения в торговых взаимоотношениях США со многими странами, включая КНР. Это было бы особенно важно в условиях восстановления глобальной экономики после прохождения пика пандемии и повторных локдаунов", - отметил эксперт.
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