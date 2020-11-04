https://ria.ru/20201104/vybory-1583036212.html

Аналитик назвал плюсы для российской экономики в случае победы Байдена

Аналитик назвал плюсы для российской экономики в случае победы Байдена

Возможная победа Джо Байдена на выборах президента США может ускорить принятие нового пакета мер по стимулированию американской экономики и улучшить торговые... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T16:04

2020-11-04T16:04

2020-11-04T16:04

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

экономика

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Возможная победа Джо Байдена на выборах президента США может ускорить принятие нового пакета мер по стимулированию американской экономики и улучшить торговые отношения Вашингтона и Пекина, что позитивно отразится на развивающихся рынках, включая Россию, прокомментировал РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.Действующий глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп и кандидат-демократ Джо Байден ведут ожесточенную борьбу на президентских выборах в США. Голосование завершено, идет подсчет голосов. Последние расчеты Fox дают Байдену 238 голосов выборщиков, Трампу - 213 (для победы нужно 270)."Победа Байдена вместе с потенциальным контролем демократов над конгрессом (сенат + палата представителей) может ускорить процесс принятия нового пакета стимулирующих мер, что в целом позитивно для рисковых активов по всему миру, включая в том числе сырьевые товары и фондовые площадки развивающихся стран", - сказал Карпунин.Кроме того, с приходом к власти Байдена отношения США и Китая, которые значительно ухудшились при президентстве Трампа, могут измениться в лучшую сторону. "Естественно, фокус будет на снижении градуса напряжения в торговых взаимоотношениях США со многими странами, включая КНР. Это было бы особенно важно в условиях восстановления глобальной экономики после прохождения пика пандемии и повторных локдаунов", - отметил эксперт.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, экономика