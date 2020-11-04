https://ria.ru/20201104/vybory-1583033929.html
Байден сократил отставание от Трампа в Джорджии
Байден сократил отставание от Трампа в Джорджии
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сокращает отставание от президента Дональда Трампа в Джорджии, укрепляется в Висконсине,... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T15:50
2020-11-04T15:50
2020-11-04T19:42
джо байден
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выборы президента сша — 2020
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сша
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сокращает отставание от президента Дональда Трампа в Джорджии, укрепляется в Висконсине, свидетельствуют результаты голосования.В Джорджии по итогам обработки 92% бюллетеней у Трампа – 50,5% голосов, у Байдена – 48,3%. Ранее у Трампа там было 56%.В Северной Каролине обработано 95% голосов, Трамп сохраняет там 50,1%, у Байдена – 48,6%.При этом кандидат от демократов незначительно укрепил позиции в Висконсине. Там он с 49,4% голосов обгоняет Трампа на 0,6 процентных пункта по итогам обработки 97% бюллетеней. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, висконсин, дональд трамп, джорджия, сша, северная каролина, в мире