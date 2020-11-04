https://ria.ru/20201104/vybory-1583032011.html

Меркель "внимательно следит" за выборами в США

Меркель "внимательно следит" за выборами в США

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и члены правительства страны внимательно следят за развитием событий в США после выборов, заявил официальный представитель кабмина... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T15:35

2020-11-04T15:35

2020-11-04T15:55

выборы президента сша — 2020

ангела меркель

сша

в мире

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БЕРЛИН, 4 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и члены правительства страны внимательно следят за развитием событий в США после выборов, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.Он подчеркнул, что министр Хайко Маас информировал коллег не детально, "не по каждому штату".Он подчеркнул, что граждане США отдали свои голоса, ведется подсчет, и он не комментирует детали, "пока нет четкого окончательного результата".Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/vybory-1583033929.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ангела меркель, сша, в мире