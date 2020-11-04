Меркель "внимательно следит" за выборами в США
15:35 04.11.2020 (обновлено: 15:55 04.11.2020)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
БЕРЛИН, 4 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и члены правительства страны внимательно следят за развитием событий в США после выборов, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Федеральный канцлер <…> внимательно следит за событиями в США. На заседании кабинета министров тема кратко затрагивались, министр иностранных дел проинформировал своих коллег об актуальной ситуации", - заявил он на брифинге в среду.
Он подчеркнул, что министр Хайко Маас информировал коллег не детально, "не по каждому штату".
"Она (Меркель – ред.) не выходила на контакт с Трампом в эту ночь. В любом случае я такое не анонсирую, а объявляю, когда это происходит", - заявил Зайберт на вопрос о том, будет ли канцлер ФРГ выходить на связь с победителем.
Он подчеркнул, что граждане США отдали свои голоса, ведется подсчет, и он не комментирует детали, "пока нет четкого окончательного результата".
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