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Байден сократил отставание от Трампа в ключевом штате Мичиган
Байден сократил отставание от Трампа в ключевом штате Мичиган
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сократил отставание от президента Дональда Трампа в штате Мичиган до 0,3%, свидетельствуют... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T15:31
2020-11-04T15:31
2020-11-04T15:35
дональд трамп
джо байден
сша
выборы президента сша — 2020
мичиган
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сократил отставание от президента Дональда Трампа в штате Мичиган до 0,3%, свидетельствуют результаты голосования.После обработки 90% бюллетеней у Трампа 49,4% голосов, у Байдена – 49,1%. Ранее разрыв составлял 1,1%.Победа в Мичигане принесет претенденту на президентский пост 16 голосов выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, мичиган, в мире