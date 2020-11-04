https://ria.ru/20201104/vybory-1583031584.html

Байден сократил отставание от Трампа в ключевом штате Мичиган

Байден сократил отставание от Трампа в ключевом штате Мичиган

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сократил отставание от президента Дональда Трампа в штате Мичиган до 0,3%, свидетельствуют... РИА Новости, 04.11.2020

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2020-11-04T15:31

2020-11-04T15:35

дональд трамп

джо байден

сша

выборы президента сша — 2020

мичиган

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сократил отставание от президента Дональда Трампа в штате Мичиган до 0,3%, свидетельствуют результаты голосования.После обработки 90% бюллетеней у Трампа 49,4% голосов, у Байдена – 49,1%. Ранее разрыв составлял 1,1%.Победа в Мичигане принесет претенденту на президентский пост 16 голосов выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

мичиган

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, мичиган, в мире