https://ria.ru/20201104/vybory-1583027288.html

Слуцкий прокомментировал ситуацию на выборах в США

Слуцкий прокомментировал ситуацию на выборах в США

Комитет Госдумы по международным делам планирует проанализировать в контексте перспектив двусторонних отношений ситуацию, сложившуюся после выборов президента... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T15:09

2020-11-04T15:09

2020-11-04T15:41

выборы президента сша — 2020

россия

леонид слуцкий

дональд трамп

госдума рф

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582976847_0:332:2794:1903_1400x0_80_0_0_95f41f2bb92f3eaa026bc23678f04d75.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам планирует проанализировать в контексте перспектив двусторонних отношений ситуацию, сложившуюся после выборов президента США и в американский конгресс, на специальном заседании круглого стола в конце ноября, сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов."Интрига на выборах президента США осталась в пяти из шести штатах, где не подсчитаны голоса. Выбор победителя избирательной гонки осложняется досрочным и ставшим в этот раз масштабным голосованием по почте. И окончательное подведение итогов может растянуться", - написал Слуцкий на своей странице в Facebook.Что же касается российско-американских отношений, то здесь, отмечает парламентарий, по мнению практически всех российских экспертов, при победе любого из кандидатов изменений к лучшему пока ожидать не приходится."И это к большому сожалению. Россия последовательно выступает за нормализацию двустороннего диалога с США, однако также последовательно встречает сопротивление с американской стороны", - добавил депутат.Кроме того, антироссийская карта до сих пор успешно разыгрывается во внутренней политике Штатов, и кто бы ни был хозяином Белого дома последующие четыре года, ее неизбежно будут снова вводить в игру, добавляет парламентарий."Тем не менее, мы сохраняем надежду на здравый смысл и здоровый прагматизм. Комитет Госдумы по международным делам планирует проанализировать в контексте перспектив двусторонних отношений ситуацию, сложившуюся после выборов 46-го президента США и в американский конгресс, на специальном заседании "круглого стола" в конце ноября. Приглашаем ведущих экспертов", - отметил Слуцкий.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид слуцкий, дональд трамп, госдума рф, джо байден, сша, в мире