https://ria.ru/20201104/vybory-1583027288.html
Слуцкий прокомментировал ситуацию на выборах в США
Слуцкий прокомментировал ситуацию на выборах в США
Комитет Госдумы по международным делам планирует проанализировать в контексте перспектив двусторонних отношений ситуацию, сложившуюся после выборов президента... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T15:09
2020-11-04T15:09
2020-11-04T15:41
выборы президента сша — 2020
россия
леонид слуцкий
дональд трамп
госдума рф
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам планирует проанализировать в контексте перспектив двусторонних отношений ситуацию, сложившуюся после выборов президента США и в американский конгресс, на специальном заседании круглого стола в конце ноября, сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов."Интрига на выборах президента США осталась в пяти из шести штатах, где не подсчитаны голоса. Выбор победителя избирательной гонки осложняется досрочным и ставшим в этот раз масштабным голосованием по почте. И окончательное подведение итогов может растянуться", - написал Слуцкий на своей странице в Facebook.Что же касается российско-американских отношений, то здесь, отмечает парламентарий, по мнению практически всех российских экспертов, при победе любого из кандидатов изменений к лучшему пока ожидать не приходится."И это к большому сожалению. Россия последовательно выступает за нормализацию двустороннего диалога с США, однако также последовательно встречает сопротивление с американской стороны", - добавил депутат.Кроме того, антироссийская карта до сих пор успешно разыгрывается во внутренней политике Штатов, и кто бы ни был хозяином Белого дома последующие четыре года, ее неизбежно будут снова вводить в игру, добавляет парламентарий."Тем не менее, мы сохраняем надежду на здравый смысл и здоровый прагматизм. Комитет Госдумы по международным делам планирует проанализировать в контексте перспектив двусторонних отношений ситуацию, сложившуюся после выборов 46-го президента США и в американский конгресс, на специальном заседании "круглого стола" в конце ноября. Приглашаем ведущих экспертов", - отметил Слуцкий.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, леонид слуцкий, дональд трамп, госдума рф, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Комитет Госдумы
по международным делам планирует проанализировать в контексте перспектив двусторонних отношений ситуацию, сложившуюся после выборов президента США
и в американский конгресс, на специальном заседании круглого стола в конце ноября, сообщил глава комитета Леонид Слуцкий
.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
"Интрига на выборах президента США осталась в пяти из шести штатах, где не подсчитаны голоса. Выбор победителя избирательной гонки осложняется досрочным и ставшим в этот раз масштабным голосованием по почте. И окончательное подведение итогов может растянуться", - написал Слуцкий на своей странице в Facebook
.
Что же касается российско-американских отношений, то здесь, отмечает парламентарий, по мнению практически всех российских экспертов, при победе любого из кандидатов изменений к лучшему пока ожидать не приходится.
"И это к большому сожалению. Россия последовательно выступает за нормализацию двустороннего диалога с США, однако также последовательно встречает сопротивление с американской стороны", - добавил депутат.
Кроме того, антироссийская карта до сих пор успешно разыгрывается во внутренней политике Штатов, и кто бы ни был хозяином Белого дома последующие четыре года, ее неизбежно будут снова вводить в игру, добавляет парламентарий.
"Тем не менее, мы сохраняем надежду на здравый смысл и здоровый прагматизм. Комитет Госдумы по международным делам планирует проанализировать в контексте перспектив двусторонних отношений ситуацию, сложившуюся после выборов 46-го президента США и в американский конгресс, на специальном заседании "круглого стола" в конце ноября. Приглашаем ведущих экспертов", - отметил Слуцкий.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>