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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1583027288.html
Слуцкий прокомментировал ситуацию на выборах в США
Слуцкий прокомментировал ситуацию на выборах в США
Комитет Госдумы по международным делам планирует проанализировать в контексте перспектив двусторонних отношений ситуацию, сложившуюся после выборов президента... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T15:09
2020-11-04T15:41
выборы президента сша — 2020
россия
леонид слуцкий
дональд трамп
госдума рф
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам планирует проанализировать в контексте перспектив двусторонних отношений ситуацию, сложившуюся после выборов президента США и в американский конгресс, на специальном заседании круглого стола в конце ноября, сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов."Интрига на выборах президента США осталась в пяти из шести штатах, где не подсчитаны голоса. Выбор победителя избирательной гонки осложняется досрочным и ставшим в этот раз масштабным голосованием по почте. И окончательное подведение итогов может растянуться", - написал Слуцкий на своей странице в Facebook.Что же касается российско-американских отношений, то здесь, отмечает парламентарий, по мнению практически всех российских экспертов, при победе любого из кандидатов изменений к лучшему пока ожидать не приходится."И это к большому сожалению. Россия последовательно выступает за нормализацию двустороннего диалога с США, однако также последовательно встречает сопротивление с американской стороны", - добавил депутат.Кроме того, антироссийская карта до сих пор успешно разыгрывается во внутренней политике Штатов, и кто бы ни был хозяином Белого дома последующие четыре года, ее неизбежно будут снова вводить в игру, добавляет парламентарий."Тем не менее, мы сохраняем надежду на здравый смысл и здоровый прагматизм. Комитет Госдумы по международным делам планирует проанализировать в контексте перспектив двусторонних отношений ситуацию, сложившуюся после выборов 46-го президента США и в американский конгресс, на специальном заседании "круглого стола" в конце ноября. Приглашаем ведущих экспертов", - отметил Слуцкий.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html
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россия, леонид слуцкий, дональд трамп, госдума рф, джо байден, сша, в мире

Слуцкий прокомментировал ситуацию на выборах в США

15:09 04.11.2020 (обновлено: 15:41 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Митчел Кьюринг / Перейти в фотобанкОдин из избирательных участков в Сан-Франциско в день голосования на выборах президента США
Один из избирательных участков в Сан-Франциско в день голосования на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Митчел Кьюринг
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам планирует проанализировать в контексте перспектив двусторонних отношений ситуацию, сложившуюся после выборов президента США и в американский конгресс, на специальном заседании круглого стола в конце ноября, сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
Сторонник кандидата в президенты США Джо Байдена в Уилмингтоне в день выборов президента США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 08:44Выборы президента США — 2020
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"Интрига на выборах президента США осталась в пяти из шести штатах, где не подсчитаны голоса. Выбор победителя избирательной гонки осложняется досрочным и ставшим в этот раз масштабным голосованием по почте. И окончательное подведение итогов может растянуться", - написал Слуцкий на своей странице в Facebook.
Что же касается российско-американских отношений, то здесь, отмечает парламентарий, по мнению практически всех российских экспертов, при победе любого из кандидатов изменений к лучшему пока ожидать не приходится.
"И это к большому сожалению. Россия последовательно выступает за нормализацию двустороннего диалога с США, однако также последовательно встречает сопротивление с американской стороны", - добавил депутат.
Кроме того, антироссийская карта до сих пор успешно разыгрывается во внутренней политике Штатов, и кто бы ни был хозяином Белого дома последующие четыре года, ее неизбежно будут снова вводить в игру, добавляет парламентарий.
"Тем не менее, мы сохраняем надежду на здравый смысл и здоровый прагматизм. Комитет Госдумы по международным делам планирует проанализировать в контексте перспектив двусторонних отношений ситуацию, сложившуюся после выборов 46-го президента США и в американский конгресс, на специальном заседании "круглого стола" в конце ноября. Приглашаем ведущих экспертов", - отметил Слуцкий.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020РоссияЛеонид СлуцкийДональд ТрампГосдума РФДжо БайденСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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00:59Fox News и NBC также прогнозируют победу Байдена в важном штате Мичиган
00:54Адвокат Трампа не исключил подачи иска по выборам на федеральном уровне
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
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