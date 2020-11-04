Еврокомиссия прокомментировала слова премьера Словении о выборах в США
14:56 04.11.2020 (обновлено: 15:41 04.11.2020)
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер призвал дождаться объявления официальных итогов президентских выборов в США, комментируя сделанное ранее в Twitter заявление премьер-министра Словении, поздравившего Дональда Трампа с победой на выборах, подсчет голосов на которых еще не завершен.
"Мы рекомендуем всем внимательно следить за событиями в США, там идет процесс подсчёта голосов. Как и все, мы ждем объявления результатов органами, ответственными за подсчет голосов и объявление результатов. До этого любые комментарии – это ответственность каждого, мы будем исходить из официальных заявлений в США, и думаем, что все должны так поступать", - сказал он.
Премьер-министр Словении Янез Янша в среду поздравил американского президента Дональда Трампа с переизбранием на пост главы государства, несмотря на то, что исход выборов в США пока неизвестен.
Последние расчеты Fox дают демократу Джо Байдену 238 выборщиков, Трампу - 213 (для победы нужно 270).
Словения - родина супруги Трампа, Меланьи Трамп, в связи с чем внимание к президентской чете США в этой стране повышено.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
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