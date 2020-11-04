https://ria.ru/20201104/vybory-1583025562.html

Еврокомиссия прокомментировала слова премьера Словении о выборах в США

Еврокомиссия прокомментировала слова премьера Словении о выборах в США

Официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер призвал дождаться объявления официальных итогов президентских выборов в США, комментируя сделанное... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T14:56

2020-11-04T14:56

2020-11-04T15:41

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

янез янша

джо байден

словения

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер призвал дождаться объявления официальных итогов президентских выборов в США, комментируя сделанное ранее в Twitter заявление премьер-министра Словении, поздравившего Дональда Трампа с победой на выборах, подсчет голосов на которых еще не завершен."Мы рекомендуем всем внимательно следить за событиями в США, там идет процесс подсчёта голосов. Как и все, мы ждем объявления результатов органами, ответственными за подсчет голосов и объявление результатов. До этого любые комментарии – это ответственность каждого, мы будем исходить из официальных заявлений в США, и думаем, что все должны так поступать", - сказал он.Премьер-министр Словении Янез Янша в среду поздравил американского президента Дональда Трампа с переизбранием на пост главы государства, несмотря на то, что исход выборов в США пока неизвестен.Последние расчеты Fox дают демократу Джо Байдену 238 выборщиков, Трампу - 213 (для победы нужно 270).Словения - родина супруги Трампа, Меланьи Трамп, в связи с чем внимание к президентской чете США в этой стране повышено.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

словения

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, янез янша, джо байден, словения, сша, в мире