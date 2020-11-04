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Канье Уэст признал поражение на выборах в США

Канье Уэст признал поражение на выборах в США

Американский рэпер Канье Уэст признал свое поражение на выборах президента в США и заявил о возможном участии в гонке в следующий раз, в 2024 году. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T14:41

2020-11-04T14:41

2020-11-04T14:41

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

канье уэст

луизиана

миссисипи

арканзас

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст признал свое поражение на выборах президента в США и заявил о возможном участии в гонке в следующий раз, в 2024 году."Канье 2024", - написал в Twitter рэпер, который раньше отмечал некоторые свои публикации о намерении участвовать в выборах в этом году надписью "Канье 2020".По последним данным телеканала Fox News, за Уэста в США проголосовали свыше 60 тысяч человек. Избиратели отдали свои голоса за рэпера в 12 штатах: Айова, Арканзас, Колорадо, Айдахо, Кентукки, Луизиана, Миннесота, Миссисипи, Оклахома, Теннесси, Юта и Вермонт. В каждом из этих штатов он набрал менее 1% голосов избирателей.В день выборов Уэст сообщил, что проголосовал за человека, которому больше всего доверяет, то есть себя.Ранее он заявлял, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп. Он также предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента. Близкие исполнителя говорили, что Уэст страдает биполярным расстройством.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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арканзас

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, канье уэст, луизиана, миссисипи, арканзас, в мире