https://ria.ru/20201104/vybory-1583020203.html

Эксперт: выборы в США могут стать новым сезоном "Карточного домика"

Эксперт: выборы в США могут стать новым сезоном "Карточного домика"

Неясный исход президентских выборов в США становится худшим сценарием для американской демократии, а затянувшийся подсчет голосов может превратиться в... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T14:15

2020-11-04T14:15

2020-11-04T14:15

выборы президента сша — 2020

ким ён сам

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хиллари клинтон

москва

сша

в мире

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РИМ, 4 ноя - РИА Новости, Александр Логунов. Неясный исход президентских выборов в США становится худшим сценарием для американской демократии, а затянувшийся подсчет голосов может превратиться в политическое шоу, сравнимое с сериалом "Карточный домик", заявил профессор международных отношений римского университета Luiss и университета Урбино Игорь Пелличчари (Igor Pellicciari).По его словам, от выборов четырехлетней давности нынешнее голосование отличает появление у Трампа "твердой избирательной базы", так как в 2016 году избиратели Трампа "на самом деле голосовали против Клинтон"."В этом другой кризис американской системы – ее двухпартийность. Сам Трамп поглотил Республиканскую партию, члены которой его терпеть не могут, а Демократическая партия за четыре года не смогла признаться, что 4 года назад ошиблась, выдвинув Клинтон. И сейчас повторили ошибку с Байденом", - сказал итальянский профессор.Он подчеркнул, что подобная ситуация парадоксально становится лучшей для России, поскольку оставляет места для обвинений во вмешательстве в выборы."Если в прошлый раз разгорелся скандал Russiagate и все говорили про поддержку Россией Трампа, то в чем ее можно обвинить сейчас? Ни у кого нет возможностей для подобных махинаций, когда страна (США) разделена надвое. Любой из результатов теперь не может быть привязан к России. С этим ощущением украденной победы, учитывая, что ни Трамп, ни Байден не считаются благоприятными для России президентами, Москва легко может говорить о том, что США более не являются моделью демократии, которая в прошлом создавала комплекс неполноценности не только в России, но и в Европе", - сказал Пелличчари.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/vybory-1583014357.html

москва

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ким ён сам, дональд трамп, хиллари клинтон, москва, сша, в мире