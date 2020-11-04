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Трамп существенно сократил отставание от Байдена в Неваде

Трамп существенно сократил отставание от Байдена в Неваде

Президент США Дональд Трамп сократил менее чем до одного процента отставание от кандидата демократов Джо Байдена в штате Невада по итогам подсчета 86% голосов... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T13:59

2020-11-04T13:59

2020-11-04T13:59

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

невада

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сократил менее чем до одного процента отставание от кандидата демократов Джо Байдена в штате Невада по итогам подсчета 86% голосов на выборах, следует из результатов.Байден лидирует с 49,3% голосов, Трамп теперь получает 48,7%. На момент подсчета 51% бюллетеней отрыв Байдена составлял пять процентных пунктов.Штат даст кандидату-победителю шесть голосов выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>

сша

невада

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, невада, в мире