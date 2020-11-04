https://ria.ru/20201104/vybory-1583017794.html
Трамп существенно сократил отставание от Байдена в Неваде
Трамп существенно сократил отставание от Байдена в Неваде
Президент США Дональд Трамп сократил менее чем до одного процента отставание от кандидата демократов Джо Байдена в штате Невада по итогам подсчета 86% голосов... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T13:59
2020-11-04T13:59
2020-11-04T13:59
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
невада
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579454630_0:0:3045:1713_1400x0_80_0_0_c69523cc1d6a0ad35f3c5b82890f2a65.jpg
ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сократил менее чем до одного процента отставание от кандидата демократов Джо Байдена в штате Невада по итогам подсчета 86% голосов на выборах, следует из результатов.Байден лидирует с 49,3% голосов, Трамп теперь получает 48,7%. На момент подсчета 51% бюллетеней отрыв Байдена составлял пять процентных пунктов.Штат даст кандидату-победителю шесть голосов выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>
сша
невада
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579454630_224:0:2953:2047_1400x0_80_0_0_ac0c47af0ac0bdc4459d728594b031a6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, невада, в мире