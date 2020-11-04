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РИА Новости рассчитало возможный вариант ничьей на выборах президента США

РИА Новости рассчитало возможный вариант ничьей на выборах президента США

Ничья по голосам выборщиков все еще возможна на выборах президента США, следует из расчетов РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T13:57

2020-11-04T13:57

2020-11-04T16:30

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

мичиган

сша

небраска

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Ничья по голосам выборщиков все еще возможна на выборах президента США, следует из расчетов РИА Новости.Выборы американского лидера проходят по двухступенчатой системе: сначала избирают выборщиков от штатов, которые затем выбирают президента. Выборщиков 538 — по числу округов конгресса, то есть возможна ничья 269:269.Такой вариант может оказаться реальностью при следующем раскладе: Дональд Трамп и Джо Байден сохраняют все нынешние результаты по выборщикам и побеждают во всех штатах, где каждый лидирует, за единственным исключением — Байден становится первым в Мичигане, где сейчас выигрывает Трамп. В этом случае в игру могут вступить два штата, которые отдают не всех выборщиков победителю всенародного голосования, а распределяют их по системе "два — по всенародному голосованию, остальные — по округам конгресса". Если в традиционно республиканской Небраске или разделенном по партийному принципу Мэне изменит нынешнюю принадлежность один такой округ, в коллегии выборщиков окажется ничья: 269 на 269.Тогда президента будет выбирать палата представителей по принципу "один штат — один голос". Распределение штатов по партиям зависит от окончательных итогов выборов в палату представителей, которые еще не подведены. Помимо этого, при таком раскладе вице-президента будет избирать сенат с учетом трети его членов, избранных на этой неделе.По информации телеканала Fox News, предварительно у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Поскольку результаты подсчитали еще не во всех штатах, с уверенностью говорить о победе того или иного кандидата нельзя. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

мичиган

сша

небраска

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, мичиган, сша, небраска, в мире