РИА Новости рассчитало возможный вариант ничьей на выборах президента США

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Ничья по голосам выборщиков все еще возможна на выборах президента США, следует из расчетов РИА Новости.Выборы американского лидера проходят по двухступенчатой системе: сначала избирают выборщиков от штатов, которые затем выбирают президента. Выборщиков 538 — по числу округов конгресса, то есть возможна ничья 269:269.Такой вариант может оказаться реальностью при следующем раскладе: Дональд Трамп и Джо Байден сохраняют все нынешние результаты по выборщикам и побеждают во всех штатах, где каждый лидирует, за единственным исключением — Байден становится первым в Мичигане, где сейчас выигрывает Трамп. В этом случае в игру могут вступить два штата, которые отдают не всех выборщиков победителю всенародного голосования, а распределяют их по системе "два — по всенародному голосованию, остальные — по округам конгресса". Если в традиционно республиканской Небраске или разделенном по партийному принципу Мэне изменит нынешнюю принадлежность один такой округ, в коллегии выборщиков окажется ничья: 269 на 269.Тогда президента будет выбирать палата представителей по принципу "один штат — один голос". Распределение штатов по партиям зависит от окончательных итогов выборов в палату представителей, которые еще не подведены. Помимо этого, при таком раскладе вице-президента будет избирать сенат с учетом трети его членов, избранных на этой неделе.По информации телеканала Fox News, предварительно у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Поскольку результаты подсчитали еще не во всех штатах, с уверенностью говорить о победе того или иного кандидата нельзя. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Ничья по голосам выборщиков все еще возможна на выборах президента США, следует из расчетов РИА Новости.
Выборы американского лидера проходят по двухступенчатой системе: сначала избирают выборщиков от штатов, которые затем выбирают президента. Выборщиков 538 — по числу округов конгресса, то есть возможна ничья 269:269.
Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.
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Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.
Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.
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Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.
Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.
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Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.
Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.
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Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.
Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.
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Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.
Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.
Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.
Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.
Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.
Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.
Такой вариант может оказаться реальностью при следующем раскладе: Дональд Трамп и Джо Байден сохраняют все нынешние результаты по выборщикам и побеждают во всех штатах, где каждый лидирует, за единственным исключением — Байден становится первым в Мичигане, где сейчас выигрывает Трамп.
В этом случае в игру могут вступить два штата, которые отдают не всех выборщиков победителю всенародного голосования, а распределяют их по системе "два — по всенародному голосованию, остальные — по округам конгресса". Если в традиционно республиканской Небраске или разделенном по партийному принципу Мэне изменит нынешнюю принадлежность один такой округ, в коллегии выборщиков окажется ничья: 269 на 269.
Тогда президента будет выбирать палата представителей по принципу "один штат — один голос". Распределение штатов по партиям зависит от окончательных итогов выборов в палату представителей, которые еще не подведены. Помимо этого, при таком раскладе вице-президента будет избирать сенат с учетом трети его членов, избранных на этой неделе.
По информации телеканала Fox News, предварительно у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Поскольку результаты подсчитали еще не во всех штатах, с уверенностью говорить о победе того или иного кандидата нельзя.
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