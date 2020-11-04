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Дерипаска присудил победу на американских выборах Китаю

Дерипаска присудил победу на американских выборах Китаю

Российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что действующий президент США Дональд Трамп не победит на выборах-2020, и присудил символическую победу в них... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T13:57

2020-11-04T13:57

2020-11-04T13:57

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

олег дерипаска

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что действующий президент США Дональд Трамп не победит на выборах-2020, и присудил символическую победу в них Китаю."Понятно, что Трампу уходить не хочется, но придется. И в этом сила демократии, даже если она сильно потрепана уханьским вирусом. Победу нужно отдать Китаю, который не побоялся рискнуть. Похоже, мир еще много раз будет шокирован нестандартными решениями председателя Си", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале.В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox дают Байдену 238 выборщиков, Трампу - 213 (для победы нужно 270).Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

китай

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, олег дерипаска, китай, сша, в мире