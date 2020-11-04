https://ria.ru/20201104/vybory-1583017374.html
Дерипаска присудил победу на американских выборах Китаю
Дерипаска присудил победу на американских выборах Китаю
Российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что действующий президент США Дональд Трамп не победит на выборах-2020, и присудил символическую победу в них... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T13:57
2020-11-04T13:57
2020-11-04T13:57
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
олег дерипаска
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155832/69/1558326975_0:140:3072:1868_1400x0_80_0_0_32fa3b44592d9117501c95775d104f8c.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что действующий президент США Дональд Трамп не победит на выборах-2020, и присудил символическую победу в них Китаю."Понятно, что Трампу уходить не хочется, но придется. И в этом сила демократии, даже если она сильно потрепана уханьским вирусом. Победу нужно отдать Китаю, который не побоялся рискнуть. Похоже, мир еще много раз будет шокирован нестандартными решениями председателя Си", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале.В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox дают Байдену 238 выборщиков, Трампу - 213 (для победы нужно 270).Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155832/69/1558326975_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_a1ac24c8be542efc72631e9941cff104.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, олег дерипаска, китай, сша, в мире