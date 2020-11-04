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Трамп увеличил отрыв от Байдена в ключевой Айове

Трамп увеличил отрыв от Байдена в ключевой Айове

Президент США Дональд Трамп увеличил отрыв от своего соперника Джо Байдена в колеблющемся штате Айова, следует из результатов подсчета 99% голосов избирателей. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T13:35

2020-11-04T13:35

2020-11-04T13:35

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

айова

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп увеличил отрыв от своего соперника Джо Байдена в колеблющемся штате Айова, следует из результатов подсчета 99% голосов избирателей.Бывший вице-президент Байден на текущий момент набирает 45%, Трамп – 53,2%. По итогам подсчета 81% голосов у Байдена было 47,6%, а у Трампа – 50,7%.На предыдущих выборах в 2016 году в этом штате победил Трамп. Айова дает шесть голосов выборщиков.Большинство голосов в этом штате будет подсчитано в ночь выборов, однако отправленные по почте бюллетени будут поступать до 9 ноября. Таким образом, окончательные результаты станут известны в течение недели.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

айова

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, айова, сша, в мире