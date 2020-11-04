https://ria.ru/20201104/vybory-1583012185.html

Выборы в США превратились в шоу, заявили российские эксперты

Выборы в США превратились в шоу, заявили российские эксперты

Президентские выборы в США превратились в шоу, в котором соблюдение демократических стандартов, прозрачности голосования уступило место скандальным стратегиям,... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T13:19

2020-11-04T13:19

2020-11-04T13:29

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

дмитрий булгаков

джо байден

пенсильвания

борисов

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президентские выборы в США превратились в шоу, в котором соблюдение демократических стандартов, прозрачности голосования уступило место скандальным стратегиям, битве капиталов и массовому нагнетанию протестных настроений, при этом результат пока не ясен, отмечают наблюдатели в РФ.В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox дают Байдену 238 выборщиков, Трампу - 213 (для победы нужно 270).Нагнетание обстановкиОпрошенные РИА Новости представители наблюдательского сообщества отметили чрезвычайную остроту предвыборного противостояния с нарушениями различных норм политкорректности, вбросами компромата, увольнениями высоких чиновников.По ее мнению, двухмесячное и не подконтрольное обществу досрочное голосование, высокий градус социальной напряженности, скандальные стратегии кандидатов "на всем протяжении предыдущих дней кампании фактически нивелировали возможность свободного и демократического волеизъявления граждан страны".Все это может привести к усилению беспорядков после выборов, отмечает Коломойцев."Самая тревожная тенденция, обозначившаяся в ходе предвыборного процесса, особенно на последнем его этапе, это нагнетание демократами и поддерживающими их СМИ протестных настроений среди своих избирателей - противников Трампа. Команда Байдена даже обещает жестко сопротивляться любому заявлению о победе со стороны соперника. Все это, как мне кажется, обещает новую волну беспорядков в Америке", - считает он.Отсутствие контроляПока в России множество копий ломается вокруг необходимости усиления общественного наблюдения и прозрачности выборов, в Америке такая проблема не ставится, отметил Коломойцев.Отсутствие контроля за досрочным голосованием подчеркивает и член СПЧ Игорь Борисов."Мы видим рекорд по количеству досрочно проголосовавших - порядка ста миллионов, это окажется на уровне 67% от общей явки, что тоже вызывает вопросы, потому что голосование по почте неподконтрольно, непрозрачно, мы видели массовые нарушения", - отметил эксперт.Неразбериха с подсчетом голосов приводит к тому, что некоторые штаты не будут знать окончательных цифр в течение нескольких дней, если не недель, обращает внимание Коломойцев."В Пенсильвании уже заявили: не ждите скорого результата, Огайо использует неотлаженную резервную систему, так как их основная избирательная система не работает", - пояснил он.Политическое шоуВыборы в США превратились в политическое шоу, финал которого сейчас наблюдает весь мир, полагает Борисов.На данный момент в штабе демократов попытки разыграть такое шоу получаются более успешными, чем у штаба республиканцев, так как они сумели мобилизовать население, пандемия оказала существенное влияние на досрочное голосование, в котором у демократов достаточно сильное преимущество, отметил Борисов.Борисов напомнил, что будут поставлены рекорды по финансовым тратам. "То есть, соревнуются не кандидаты, а финансовые магнаты и корпорации за свое право получать дивиденды, то есть обычные избиратели здесь мало что решают, все решают деньги", - пояснил он.На выборах в США нарушались и эпидемиологические правила, обратила внимание Булгакова. "О каких фактах известно сегодня? Столпотворение избирателей в очередях в условиях пандемии, урны для голосования, опустить бюллетень в которые есть возможность у любого прохожего, ошибки в списках избирателей, отсутствие тотального общественного наблюдения, миллионы потерянных бюллетеней, готовность Национальной гвардии США к последующим протестам, массовая скупка оружия гражданами страны и другие вопиющие случаи, невозможные ни в одном демократическом государстве мира", - подчеркнула она.США часто говорят о демократических стандартах, от которых сами же и отступают в ходе этих выборов, добавил Борисов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/vybory-1583004359.html

https://ria.ru/20201104/bayden-1583001700.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201104/vybory-1583009145.html

https://ria.ru/20201104/tramp-1583010736.html

пенсильвания

борисов

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, дмитрий булгаков, джо байден, пенсильвания, борисов, сша, в мире