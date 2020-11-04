Выборы в США превратились в шоу, заявили российские эксперты

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президентские выборы в США превратились в шоу, в котором соблюдение демократических стандартов, прозрачности голосования уступило место скандальным стратегиям, битве капиталов и массовому нагнетанию протестных настроений, при этом результат пока не ясен, отмечают наблюдатели в РФ.В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox дают Байдену 238 выборщиков, Трампу - 213 (для победы нужно 270).Нагнетание обстановкиОпрошенные РИА Новости представители наблюдательского сообщества отметили чрезвычайную остроту предвыборного противостояния с нарушениями различных норм политкорректности, вбросами компромата, увольнениями высоких чиновников.По ее мнению, двухмесячное и не подконтрольное обществу досрочное голосование, высокий градус социальной напряженности, скандальные стратегии кандидатов "на всем протяжении предыдущих дней кампании фактически нивелировали возможность свободного и демократического волеизъявления граждан страны".Все это может привести к усилению беспорядков после выборов, отмечает Коломойцев."Самая тревожная тенденция, обозначившаяся в ходе предвыборного процесса, особенно на последнем его этапе, это нагнетание демократами и поддерживающими их СМИ протестных настроений среди своих избирателей - противников Трампа. Команда Байдена даже обещает жестко сопротивляться любому заявлению о победе со стороны соперника. Все это, как мне кажется, обещает новую волну беспорядков в Америке", - считает он.Отсутствие контроляПока в России множество копий ломается вокруг необходимости усиления общественного наблюдения и прозрачности выборов, в Америке такая проблема не ставится, отметил Коломойцев.Отсутствие контроля за досрочным голосованием подчеркивает и член СПЧ Игорь Борисов."Мы видим рекорд по количеству досрочно проголосовавших - порядка ста миллионов, это окажется на уровне 67% от общей явки, что тоже вызывает вопросы, потому что голосование по почте неподконтрольно, непрозрачно, мы видели массовые нарушения", - отметил эксперт.Неразбериха с подсчетом голосов приводит к тому, что некоторые штаты не будут знать окончательных цифр в течение нескольких дней, если не недель, обращает внимание Коломойцев."В Пенсильвании уже заявили: не ждите скорого результата, Огайо использует неотлаженную резервную систему, так как их основная избирательная система не работает", - пояснил он.Политическое шоуВыборы в США превратились в политическое шоу, финал которого сейчас наблюдает весь мир, полагает Борисов.На данный момент в штабе демократов попытки разыграть такое шоу получаются более успешными, чем у штаба республиканцев, так как они сумели мобилизовать население, пандемия оказала существенное влияние на досрочное голосование, в котором у демократов достаточно сильное преимущество, отметил Борисов.Борисов напомнил, что будут поставлены рекорды по финансовым тратам. "То есть, соревнуются не кандидаты, а финансовые магнаты и корпорации за свое право получать дивиденды, то есть обычные избиратели здесь мало что решают, все решают деньги", - пояснил он.На выборах в США нарушались и эпидемиологические правила, обратила внимание Булгакова. "О каких фактах известно сегодня? Столпотворение избирателей в очередях в условиях пандемии, урны для голосования, опустить бюллетень в которые есть возможность у любого прохожего, ошибки в списках избирателей, отсутствие тотального общественного наблюдения, миллионы потерянных бюллетеней, готовность Национальной гвардии США к последующим протестам, массовая скупка оружия гражданами страны и другие вопиющие случаи, невозможные ни в одном демократическом государстве мира", - подчеркнула она.США часто говорят о демократических стандартах, от которых сами же и отступают в ходе этих выборов, добавил Борисов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президентские выборы в США превратились в шоу, в котором соблюдение демократических стандартов, прозрачности голосования уступило место скандальным стратегиям, битве капиталов и массовому нагнетанию протестных настроений, при этом результат пока не ясен, отмечают наблюдатели в РФ.
В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox дают Байдену 238 выборщиков, Трампу - 213 (для победы нужно 270).
Нагнетание обстановки
Опрошенные РИА Новости представители наблюдательского сообщества отметили чрезвычайную остроту предвыборного противостояния с нарушениями различных норм политкорректности, вбросами компромата, увольнениями высоких чиновников.
"Борьба обрела другие форматы и в сам день голосования… СМИ и разного рода аналитики, в этом случае выступающие в роли политтехнологов, 3 ноября с раннего утра устроили соревнование публикаций первых результатов голосования - таким образом они программируют еще не определившегося избирателя на предпочтительный им политический результат", - отметил руководитель Мониторингово-экспертного центра "Группа 32 Роман Коломойцев.
"Наивно было бы полагать, что принципы организации избирательного процесса в США изменятся в одночасье и президентские выборы в честь проведения основного дня голосования станут чище и прозрачнее", - согласна исполнительный директор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член ОП РФ Алена Булгакова.
По ее мнению, двухмесячное и не подконтрольное обществу досрочное голосование, высокий градус социальной напряженности, скандальные стратегии кандидатов "на всем протяжении предыдущих дней кампании фактически нивелировали возможность свободного и демократического волеизъявления граждан страны".
Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.
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Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.
Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.
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Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.
Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.
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Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.
Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.
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Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.
Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.
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Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.
Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.
Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.
Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.
Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.
Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.
"Завершающий день голосования в США не подарил избирателям надежды на светлое будущее страны. Он, скорее - логичное подтверждение уже сложившихся трендов американской электоральной практики", - подчеркнула Булгакова.
Все это может привести к усилению беспорядков после выборов, отмечает Коломойцев.
"Самая тревожная тенденция, обозначившаяся в ходе предвыборного процесса, особенно на последнем его этапе, это нагнетание демократами и поддерживающими их СМИ протестных настроений среди своих избирателей - противников Трампа. Команда Байдена даже обещает жестко сопротивляться любому заявлению о победе со стороны соперника. Все это, как мне кажется, обещает новую волну беспорядков в Америке", - считает он.
Отсутствие контроля
Пока в России множество копий ломается вокруг необходимости усиления общественного наблюдения и прозрачности выборов, в Америке такая проблема не ставится, отметил Коломойцев.
"О какой прозрачности голосования можно говорить, если к понедельнику на всеобщих выборах в США досрочно проголосовали свыше 94,3 млн человек, из них более 60 млн воспользовались голосованием по почте. Вопрос в том, кто осуществляет гражданский контроль результатов досрочного и почтового голосования почти ста миллионов человек? Убедительного ответа данный вопрос не имеет", - сказал он.
Отсутствие контроля за досрочным голосованием подчеркивает и член СПЧ Игорь Борисов.
"Мы видим рекорд по количеству досрочно проголосовавших - порядка ста миллионов, это окажется на уровне 67% от общей явки, что тоже вызывает вопросы, потому что голосование по почте неподконтрольно, непрозрачно, мы видели массовые нарушения", - отметил эксперт.
Неразбериха с подсчетом голосов приводит к тому, что некоторые штаты не будут знать окончательных цифр в течение нескольких дней, если не недель, обращает внимание Коломойцев.
"В Пенсильвании уже заявили: не ждите скорого результата, Огайо использует неотлаженную резервную систему, так как их основная избирательная система не работает", - пояснил он.
Политическое шоу
Выборы в США превратились в политическое шоу, финал которого сейчас наблюдает весь мир, полагает Борисов.
"В США на самом деле существует подмена понятий воспроизводства властных институтов и организации вот такого массового шоу, в котором избиратели становятся просто зрителями и следят за борьбой двух оппонентов, пытающихся с помощью каких-то ухищрений, манипуляций нормами и действующими правилами - достаточно архаичными и статичными, давно не меняющимися - обмануть своего оппонента", - считает он.
На данный момент в штабе демократов попытки разыграть такое шоу получаются более успешными, чем у штаба республиканцев, так как они сумели мобилизовать население, пандемия оказала существенное влияние на досрочное голосование, в котором у демократов достаточно сильное преимущество, отметил Борисов.
"Мы видели, что права человека в рамках этого шоу ушли на второй план, то есть мы наблюдали достаточно много отступлений от демократических принципов, наблюдали - и это тянется от выборов к выборам- что существенная часть электората отстранена от участия в избирательном процессе", - добавил он.
Борисов напомнил, что будут поставлены рекорды по финансовым тратам. "То есть, соревнуются не кандидаты, а финансовые магнаты и корпорации за свое право получать дивиденды, то есть обычные избиратели здесь мало что решают, все решают деньги", - пояснил он.
На выборах в США нарушались и эпидемиологические правила, обратила внимание Булгакова. "О каких фактах известно сегодня? Столпотворение избирателей в очередях в условиях пандемии, урны для голосования, опустить бюллетень в которые есть возможность у любого прохожего, ошибки в списках избирателей, отсутствие тотального общественного наблюдения, миллионы потерянных бюллетеней, готовность Национальной гвардии США к последующим протестам, массовая скупка оружия гражданами страны и другие вопиющие случаи, невозможные ни в одном демократическом государстве мира", - подчеркнула она.
США часто говорят о демократических стандартах, от которых сами же и отступают в ходе этих выборов, добавил Борисов.
"Да, Америка пытается всех учить, назидать, но свои выборы проводит по тем правилам, которые считает нужными, далекими от демократических стандартов. К сожалению, мы останемся в том, что в рамках дальнейших гибридных войн на международном пространстве США будут использовать некие демократические стандарты как политическую дубинку, максимально сами отступая от правил и процедур, установленных для цивилизованного общества при проведении выборов", - резюмировал Борисов.
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