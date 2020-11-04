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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1583012185.html
Выборы в США превратились в шоу, заявили российские эксперты
Выборы в США превратились в шоу, заявили российские эксперты
Президентские выборы в США превратились в шоу, в котором соблюдение демократических стандартов, прозрачности голосования уступило место скандальным стратегиям,... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T13:19
2020-11-04T13:29
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
дмитрий булгаков
джо байден
пенсильвания
борисов
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президентские выборы в США превратились в шоу, в котором соблюдение демократических стандартов, прозрачности голосования уступило место скандальным стратегиям, битве капиталов и массовому нагнетанию протестных настроений, при этом результат пока не ясен, отмечают наблюдатели в РФ.В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox дают Байдену 238 выборщиков, Трампу - 213 (для победы нужно 270).Нагнетание обстановкиОпрошенные РИА Новости представители наблюдательского сообщества отметили чрезвычайную остроту предвыборного противостояния с нарушениями различных норм политкорректности, вбросами компромата, увольнениями высоких чиновников.По ее мнению, двухмесячное и не подконтрольное обществу досрочное голосование, высокий градус социальной напряженности, скандальные стратегии кандидатов "на всем протяжении предыдущих дней кампании фактически нивелировали возможность свободного и демократического волеизъявления граждан страны".Все это может привести к усилению беспорядков после выборов, отмечает Коломойцев."Самая тревожная тенденция, обозначившаяся в ходе предвыборного процесса, особенно на последнем его этапе, это нагнетание демократами и поддерживающими их СМИ протестных настроений среди своих избирателей - противников Трампа. Команда Байдена даже обещает жестко сопротивляться любому заявлению о победе со стороны соперника. Все это, как мне кажется, обещает новую волну беспорядков в Америке", - считает он.Отсутствие контроляПока в России множество копий ломается вокруг необходимости усиления общественного наблюдения и прозрачности выборов, в Америке такая проблема не ставится, отметил Коломойцев.Отсутствие контроля за досрочным голосованием подчеркивает и член СПЧ Игорь Борисов."Мы видим рекорд по количеству досрочно проголосовавших - порядка ста миллионов, это окажется на уровне 67% от общей явки, что тоже вызывает вопросы, потому что голосование по почте неподконтрольно, непрозрачно, мы видели массовые нарушения", - отметил эксперт.Неразбериха с подсчетом голосов приводит к тому, что некоторые штаты не будут знать окончательных цифр в течение нескольких дней, если не недель, обращает внимание Коломойцев."В Пенсильвании уже заявили: не ждите скорого результата, Огайо использует неотлаженную резервную систему, так как их основная избирательная система не работает", - пояснил он.Политическое шоуВыборы в США превратились в политическое шоу, финал которого сейчас наблюдает весь мир, полагает Борисов.На данный момент в штабе демократов попытки разыграть такое шоу получаются более успешными, чем у штаба республиканцев, так как они сумели мобилизовать население, пандемия оказала существенное влияние на досрочное голосование, в котором у демократов достаточно сильное преимущество, отметил Борисов.Борисов напомнил, что будут поставлены рекорды по финансовым тратам. "То есть, соревнуются не кандидаты, а финансовые магнаты и корпорации за свое право получать дивиденды, то есть обычные избиратели здесь мало что решают, все решают деньги", - пояснил он.На выборах в США нарушались и эпидемиологические правила, обратила внимание Булгакова. "О каких фактах известно сегодня? Столпотворение избирателей в очередях в условиях пандемии, урны для голосования, опустить бюллетень в которые есть возможность у любого прохожего, ошибки в списках избирателей, отсутствие тотального общественного наблюдения, миллионы потерянных бюллетеней, готовность Национальной гвардии США к последующим протестам, массовая скупка оружия гражданами страны и другие вопиющие случаи, невозможные ни в одном демократическом государстве мира", - подчеркнула она.США часто говорят о демократических стандартах, от которых сами же и отступают в ходе этих выборов, добавил Борисов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201104/vybory-1583004359.html
https://ria.ru/20201104/bayden-1583001700.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201104/vybory-1583009145.html
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дональд трамп, дмитрий булгаков, джо байден, пенсильвания, борисов, сша, в мире

Выборы в США превратились в шоу, заявили российские эксперты

13:19 04.11.2020 (обновлено: 13:29 04.11.2020)
 
© REUTERS / Tyrone SiuНовостной репортаж о президентских выборах в США на телеэкране в Гонконге, Китай
Новостной репортаж о президентских выборах в США на телеэкране в Гонконге, Китай - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Tyrone Siu
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президентские выборы в США превратились в шоу, в котором соблюдение демократических стандартов, прозрачности голосования уступило место скандальным стратегиям, битве капиталов и массовому нагнетанию протестных настроений, при этом результат пока не ясен, отмечают наблюдатели в РФ.
В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox дают Байдену 238 выборщиков, Трампу - 213 (для победы нужно 270).

Нагнетание обстановки

Опрошенные РИА Новости представители наблюдательского сообщества отметили чрезвычайную остроту предвыборного противостояния с нарушениями различных норм политкорректности, вбросами компромата, увольнениями высоких чиновников.
"Борьба обрела другие форматы и в сам день голосования… СМИ и разного рода аналитики, в этом случае выступающие в роли политтехнологов, 3 ноября с раннего утра устроили соревнование публикаций первых результатов голосования - таким образом они программируют еще не определившегося избирателя на предпочтительный им политический результат", - отметил руководитель Мониторингово-экспертного центра "Группа 32 Роман Коломойцев.
Экран с предварительными итогами голосования на президентских выборах в Сан-Диего, США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
12:37Выборы президента США — 2020
Трамп заявил о победе на выборах, штаб Байдена утверждает обратное
"Наивно было бы полагать, что принципы организации избирательного процесса в США изменятся в одночасье и президентские выборы в честь проведения основного дня голосования станут чище и прозрачнее", - согласна исполнительный директор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член ОП РФ Алена Булгакова.
По ее мнению, двухмесячное и не подконтрольное обществу досрочное голосование, высокий градус социальной напряженности, скандальные стратегии кандидатов "на всем протяжении предыдущих дней кампании фактически нивелировали возможность свободного и демократического волеизъявления граждан страны".
Как проходят выборы в США
© REUTERS / Marco Bello

Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.

Сторонники Дональда Трампа во время президентских выборов в Майами, США
1 из 12

Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Daniel Acker

Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.

Избирательный участок, расположенный в прачечной в Чикаго, где проходят выборы президента США
2 из 12

Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.

© REUTERS / Daniel Acker
© REUTERS / Hannah McKay

Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов. Оба кандидата сохраняют реальные шансы на избрание.

Экран с предварительными результатами голосования на президентских выборах в США
3 из 12

Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов. Оба кандидата сохраняют реальные шансы на избрание.

© REUTERS / Hannah McKay
© AP Photo / David Goldman

Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе.

Сторонница кандидата в президенты США Джо Байдена наблюдает за результатами голосования
4 из 12

Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе.

© AP Photo / David Goldman
© REUTERS / Brendan McDermid

Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.

Люди наблюдают за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
5 из 12

Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.

© REUTERS / Brendan McDermid
© AP Photo / Matt York

Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.

Сторонник Дональда Трампа с флагом США в Аризоне
6 из 12

Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.

© AP Photo / Matt York
© AP Photo / John Locher

Трамп считает результаты голосования "большой победой".

Сторонники Дональда Трампа во время президентских выборов в Лас-Вегасе, США
7 из 12

Трамп считает результаты голосования "большой победой".

© AP Photo / John Locher
© REUTERS / Nick OxfordСторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США
Сторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США
8 из 12
Сторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США
© REUTERS / Nick Oxford
© REUTERS / Brian Snyde

Результаты выборов, по словам Байдена, могут быть неизвестны до утра среды или даже позднее. Он также заявил, что ни ему, ни Трампу не пристало объявлять себя победителем.

Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
9 из 12

Результаты выборов, по словам Байдена, могут быть неизвестны до утра среды или даже позднее. Он также заявил, что ни ему, ни Трампу не пристало объявлять себя победителем.

© REUTERS / Brian Snyde
© REUTERS / Tom Brenner

Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов.

Президент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне
10 из 12

Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов.

© REUTERS / Tom Brenner
© REUTERS / Bing Guan

Несмотря на то что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.

Пустые коробки от бюллетеней с избирательных участков в Милуоки, штат Висконсин
11 из 12

Несмотря на то что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.

© REUTERS / Bing Guan
© AP Photo / Paula Bronstein

Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.

Выемка бюллетеней из урны для голосования на избирательном участке в Портленде
12 из 12

Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.

© AP Photo / Paula Bronstein
1 из 12

Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.

© REUTERS / Marco Bello
2 из 12

Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.

© REUTERS / Daniel Acker
3 из 12

Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов. Оба кандидата сохраняют реальные шансы на избрание.

© REUTERS / Hannah McKay
4 из 12

Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе.

© AP Photo / David Goldman
5 из 12

Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.

© REUTERS / Brendan McDermid
6 из 12

Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.

© AP Photo / Matt York
7 из 12

Трамп считает результаты голосования "большой победой".

© AP Photo / John Locher
8 из 12
Сторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США
© REUTERS / Nick Oxford
9 из 12

Результаты выборов, по словам Байдена, могут быть неизвестны до утра среды или даже позднее. Он также заявил, что ни ему, ни Трампу не пристало объявлять себя победителем.

© REUTERS / Brian Snyde
10 из 12

Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов.

© REUTERS / Tom Brenner
11 из 12

Несмотря на то что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.

© REUTERS / Bing Guan
12 из 12

Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.

© AP Photo / Paula Bronstein
"Завершающий день голосования в США не подарил избирателям надежды на светлое будущее страны. Он, скорее - логичное подтверждение уже сложившихся трендов американской электоральной практики", - подчеркнула Булгакова.
Все это может привести к усилению беспорядков после выборов, отмечает Коломойцев.
"Самая тревожная тенденция, обозначившаяся в ходе предвыборного процесса, особенно на последнем его этапе, это нагнетание демократами и поддерживающими их СМИ протестных настроений среди своих избирателей - противников Трампа. Команда Байдена даже обещает жестко сопротивляться любому заявлению о победе со стороны соперника. Все это, как мне кажется, обещает новую волну беспорядков в Америке", - считает он.

Отсутствие контроля

Пока в России множество копий ломается вокруг необходимости усиления общественного наблюдения и прозрачности выборов, в Америке такая проблема не ставится, отметил Коломойцев.
"О какой прозрачности голосования можно говорить, если к понедельнику на всеобщих выборах в США досрочно проголосовали свыше 94,3 млн человек, из них более 60 млн воспользовались голосованием по почте. Вопрос в том, кто осуществляет гражданский контроль результатов досрочного и почтового голосования почти ста миллионов человек? Убедительного ответа данный вопрос не имеет", - сказал он.
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12:01Выборы президента США — 2020
Штаб Байдена ответил на угрозы Трампа обратиться в суд из-за голосов
Отсутствие контроля за досрочным голосованием подчеркивает и член СПЧ Игорь Борисов.
"Мы видим рекорд по количеству досрочно проголосовавших - порядка ста миллионов, это окажется на уровне 67% от общей явки, что тоже вызывает вопросы, потому что голосование по почте неподконтрольно, непрозрачно, мы видели массовые нарушения", - отметил эксперт.
Неразбериха с подсчетом голосов приводит к тому, что некоторые штаты не будут знать окончательных цифр в течение нескольких дней, если не недель, обращает внимание Коломойцев.
Пенсильвании уже заявили: не ждите скорого результата, Огайо использует неотлаженную резервную систему, так как их основная избирательная система не работает", - пояснил он.

Политическое шоу

Выборы в США превратились в политическое шоу, финал которого сейчас наблюдает весь мир, полагает Борисов.
"В США на самом деле существует подмена понятий воспроизводства властных институтов и организации вот такого массового шоу, в котором избиратели становятся просто зрителями и следят за борьбой двух оппонентов, пытающихся с помощью каких-то ухищрений, манипуляций нормами и действующими правилами - достаточно архаичными и статичными, давно не меняющимися - обмануть своего оппонента", - считает он.
На данный момент в штабе демократов попытки разыграть такое шоу получаются более успешными, чем у штаба республиканцев, так как они сумели мобилизовать население, пандемия оказала существенное влияние на досрочное голосование, в котором у демократов достаточно сильное преимущество, отметил Борисов.
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
13:04
Десятые доли процента: Байден побеждает в Висконсине, пишут СМИ
"Мы видели, что права человека в рамках этого шоу ушли на второй план, то есть мы наблюдали достаточно много отступлений от демократических принципов, наблюдали - и это тянется от выборов к выборам- что существенная часть электората отстранена от участия в избирательном процессе", - добавил он.
Борисов напомнил, что будут поставлены рекорды по финансовым тратам. "То есть, соревнуются не кандидаты, а финансовые магнаты и корпорации за свое право получать дивиденды, то есть обычные избиратели здесь мало что решают, все решают деньги", - пояснил он.
На выборах в США нарушались и эпидемиологические правила, обратила внимание Булгакова. "О каких фактах известно сегодня? Столпотворение избирателей в очередях в условиях пандемии, урны для голосования, опустить бюллетень в которые есть возможность у любого прохожего, ошибки в списках избирателей, отсутствие тотального общественного наблюдения, миллионы потерянных бюллетеней, готовность Национальной гвардии США к последующим протестам, массовая скупка оружия гражданами страны и другие вопиющие случаи, невозможные ни в одном демократическом государстве мира", - подчеркнула она.
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13:13Выборы президента США — 2020
Премьер Словении поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США
США часто говорят о демократических стандартах, от которых сами же и отступают в ходе этих выборов, добавил Борисов.
"Да, Америка пытается всех учить, назидать, но свои выборы проводит по тем правилам, которые считает нужными, далекими от демократических стандартов. К сожалению, мы останемся в том, что в рамках дальнейших гибридных войн на международном пространстве США будут использовать некие демократические стандарты как политическую дубинку, максимально сами отступая от правил и процедур, установленных для цивилизованного общества при проведении выборов", - резюмировал Борисов.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДмитрий БулгаковДжо БайденПенсильванияБорисовСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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Заголовок открываемого материала
00:59Fox News и NBC также прогнозируют победу Байдена в важном штате Мичиган
00:54Адвокат Трампа не исключил подачи иска по выборам на федеральном уровне
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
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