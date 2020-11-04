https://ria.ru/20201104/vybory-1583009267.html

Чехия уверена в сохранении хороших отношений с США после выборов

Чехия уверена в сохранении хороших отношений с США после выборов

Хорошие отношения между Прагой и Вашингтоном сохранятся и в будущем, независимо от того, кто выиграет президентские выборы в США, заявил в среду журналистам... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T12:56

2020-11-04T12:56

2020-11-04T12:56

выборы президента сша — 2020

томаш петршичек

дональд трамп

чехия

вашингтон (город)

сша

в мире

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ПРАГА, 4 ноя – РИА Новости. Хорошие отношения между Прагой и Вашингтоном сохранятся и в будущем, независимо от того, кто выиграет президентские выборы в США, заявил в среду журналистам глава чешского МИД Томаш Петршичек.По мнению Петршичека, не стоит удивляться тому, что результаты обоих кандидатов на пост президента США могут быть очень близкими. "Это предполагали многие эксперты", - добавил министр.В свою очередь, лидер партии "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура высказался за победу на выборах в США нынешнего президента Дональда Трампа.По мнению лидера христианских демократов Мариана Юречки, для Чехии и Европы в целом было бы лучше, чтобы победил Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/vybory-1583004359.html

чехия

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

томаш петршичек, дональд трамп, чехия, вашингтон (город), сша, в мире