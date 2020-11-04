В Германии оценили будущее отношений с США после выборов
12:38 04.11.2020 (обновлено: 12:48 04.11.2020)
"США останутся для нас важным партнером, не важно, чем завершатся выборы в итоге, но важным для нас является, чтобы все было подсчитано... в рамках демократических выборов и демократической процедуры", - сказал Шольц.
"Мы в ЕС, глядя на развитие в США, на международную политику, имеем причины настаивать на том, чтобы Европа развивала собственные силы. Речь о европейском суверенитете, если мы обсуждаем будущую политику, чтобы основанный на правилах мировой порядок мог быть установлен, мирный и способствующий возможности развития всех нацией и их благосостояния", - добавил Шольц.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
По окончании голосования Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден выступили с заявлениями. В частности, Трамп заявил о своей победе, а также сказал, что в США имеет место большое мошенничество на выборах и он при необходимости будет готов обратиться в Верховный суд. Байден же отметил, что ни ему, ни Трампу не следует объявлять о победе на выборах, а также сказал, что верит, что демократы находятся на пути к победе на выборах. Он добавил, что результаты выборов могут не быть известны "до утра среды или даже позднее".
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