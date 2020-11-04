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В Германии оценили будущее отношений с США после выборов

В Германии оценили будущее отношений с США после выборов

США останутся для Германии важным партнером, несмотря на исход выборов, однако демократическая процедура голосования должна быть соблюдена, заявил в Берлине... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T12:38

2020-11-04T12:38

2020-11-04T12:48

олаф шольц

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2020

германия

сша

в мире

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БЕРЛИН, 4 ноя - РИА Новости. США останутся для Германии важным партнером, несмотря на исход выборов, однако демократическая процедура голосования должна быть соблюдена, заявил в Берлине вице-канцлер ФРГ, министр финансов Олаф Шольц (Социал-демократическая партия Германии)."США останутся для нас важным партнером, не важно, чем завершатся выборы в итоге, но важным для нас является, чтобы все было подсчитано... в рамках демократических выборов и демократической процедуры", - сказал Шольц.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.По окончании голосования Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден выступили с заявлениями. В частности, Трамп заявил о своей победе, а также сказал, что в США имеет место большое мошенничество на выборах и он при необходимости будет готов обратиться в Верховный суд. Байден же отметил, что ни ему, ни Трампу не следует объявлять о победе на выборах, а также сказал, что верит, что демократы находятся на пути к победе на выборах. Он добавил, что результаты выборов могут не быть известны "до утра среды или даже позднее".Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олаф шольц, дональд трамп, джо байден, германия, сша, в мире