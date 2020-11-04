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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1583007017.html
В Германии оценили будущее отношений с США после выборов
В Германии оценили будущее отношений с США после выборов
США останутся для Германии важным партнером, несмотря на исход выборов, однако демократическая процедура голосования должна быть соблюдена, заявил в Берлине... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T12:38
2020-11-04T12:48
олаф шольц
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2020
германия
сша
в мире
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БЕРЛИН, 4 ноя - РИА Новости. США останутся для Германии важным партнером, несмотря на исход выборов, однако демократическая процедура голосования должна быть соблюдена, заявил в Берлине вице-канцлер ФРГ, министр финансов Олаф Шольц (Социал-демократическая партия Германии)."США останутся для нас важным партнером, не важно, чем завершатся выборы в итоге, но важным для нас является, чтобы все было подсчитано... в рамках демократических выборов и демократической процедуры", - сказал Шольц.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.По окончании голосования Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден выступили с заявлениями. В частности, Трамп заявил о своей победе, а также сказал, что в США имеет место большое мошенничество на выборах и он при необходимости будет готов обратиться в Верховный суд. Байден же отметил, что ни ему, ни Трампу не следует объявлять о победе на выборах, а также сказал, что верит, что демократы находятся на пути к победе на выборах. Он добавил, что результаты выборов могут не быть известны "до утра среды или даже позднее".Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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олаф шольц, дональд трамп, джо байден, германия, сша, в мире

В Германии оценили будущее отношений с США после выборов

12:38 04.11.2020 (обновлено: 12:48 04.11.2020)
 
© AFP 2020 / John MacDougallФлаг США во время акции протеста у Бранденбургских ворот в Берлине
Флаг США во время акции протеста у Бранденбургских ворот в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AFP 2020 / John MacDougall
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БЕРЛИН, 4 ноя - РИА Новости. США останутся для Германии важным партнером, несмотря на исход выборов, однако демократическая процедура голосования должна быть соблюдена, заявил в Берлине вице-канцлер ФРГ, министр финансов Олаф Шольц (Социал-демократическая партия Германии).
"США останутся для нас важным партнером, не важно, чем завершатся выборы в итоге, но важным для нас является, чтобы все было подсчитано... в рамках демократических выборов и демократической процедуры", - сказал Шольц.
"Мы в ЕС, глядя на развитие в США, на международную политику, имеем причины настаивать на том, чтобы Европа развивала собственные силы. Речь о европейском суверенитете, если мы обсуждаем будущую политику, чтобы основанный на правилах мировой порядок мог быть установлен, мирный и способствующий возможности развития всех нацией и их благосостояния", - добавил Шольц.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
По окончании голосования Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден выступили с заявлениями. В частности, Трамп заявил о своей победе, а также сказал, что в США имеет место большое мошенничество на выборах и он при необходимости будет готов обратиться в Верховный суд. Байден же отметил, что ни ему, ни Трампу не следует объявлять о победе на выборах, а также сказал, что верит, что демократы находятся на пути к победе на выборах. Он добавил, что результаты выборов могут не быть известны "до утра среды или даже позднее".
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Олаф ШольцДональд ТрампДжо БайденГерманияСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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00:59Fox News и NBC также прогнозируют победу Байдена в важном штате Мичиган
00:54Адвокат Трампа не исключил подачи иска по выборам на федеральном уровне
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
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