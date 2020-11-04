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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1583005120.html
Эксперт спрогнозировал политику США в Центральной Азии при победе Байдена
Эксперт спрогнозировал политику США в Центральной Азии при победе Байдена
Политика США в Центральной Азии в случае победы Джо Байдена на президентских выборах станет более агрессивной, заявил РИА Новости сопредседатель клуба... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T12:26
2020-11-04T12:26
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
игорь шестаков
джо байден
китай
сша
в мире
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БИШКЕК, 4 ноя - РИА Новости. Политика США в Центральной Азии в случае победы Джо Байдена на президентских выборах станет более агрессивной, заявил РИА Новости сопредседатель клуба региональных экспертов "Пикир", политолог Игорь Шестаков.По мнению политолога, демократы в США в случае победы Байдена вернутся к агрессивно-популистской позиции. "США вновь все усилия направят на укрепление имиджа мирового гегемона. Эдакого международного судьи. Достаточно вспомнить, что именно при демократе Бараке Обаме произошла арабская весна, когда были снесены достаточно устойчивые режимы, как например в Тунисе, и Майдан на Украине, где США сыграли немаловажную, если не сказать ключевую роль", - считает он.По его словам, республиканцы во главе с Дональдом Трампом в то же время придерживаются консервативно-прагматичной позиции. "Трамп сосредоточил свои усилия на внутренней политике и на экономическом противостоянии с Китаем. Он куда более предсказуемый политик, ведь его слова не расходятся с делами. А демократы, повторюсь, будут вести агрессивно-популистскую политику, говорить одно, а делать другое, в том числе и в отношении стран Центральной Азии как региона, в стабильности которого заинтересована Россия. Санкции в отношении России ведь тоже появились не при Трампе", - подчеркнул эксперт. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
китай
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дональд трамп, игорь шестаков, джо байден, китай, сша, в мире

Эксперт спрогнозировал политику США в Центральной Азии при победе Байдена

12:26 04.11.2020
 
© AP Photo / Paul SancyaКандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AP Photo / Paul Sancya
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БИШКЕК, 4 ноя - РИА Новости. Политика США в Центральной Азии в случае победы Джо Байдена на президентских выборах станет более агрессивной, заявил РИА Новости сопредседатель клуба региональных экспертов "Пикир", политолог Игорь Шестаков.
По мнению политолога, демократы в США в случае победы Байдена вернутся к агрессивно-популистской позиции. "США вновь все усилия направят на укрепление имиджа мирового гегемона. Эдакого международного судьи. Достаточно вспомнить, что именно при демократе Бараке Обаме произошла арабская весна, когда были снесены достаточно устойчивые режимы, как например в Тунисе, и Майдан на Украине, где США сыграли немаловажную, если не сказать ключевую роль", - считает он.
"Давление со стороны США усилится. Страны, в том числе и в Центральной Азии, будут поставлены перед выбором: идти на поклон в Вашингтон или же лишаться финансирования демократических институтов и другой какой-либо поддержки со стороны США", - заявил Шестаков.
По его словам, республиканцы во главе с Дональдом Трампом в то же время придерживаются консервативно-прагматичной позиции. "Трамп сосредоточил свои усилия на внутренней политике и на экономическом противостоянии с Китаем. Он куда более предсказуемый политик, ведь его слова не расходятся с делами. А демократы, повторюсь, будут вести агрессивно-популистскую политику, говорить одно, а делать другое, в том числе и в отношении стран Центральной Азии как региона, в стабильности которого заинтересована Россия. Санкции в отношении России ведь тоже появились не при Трампе", - подчеркнул эксперт.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампИгорь ШестаковДжо БайденКитайСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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00:59Fox News и NBC также прогнозируют победу Байдена в важном штате Мичиган
00:54Адвокат Трампа не исключил подачи иска по выборам на федеральном уровне
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
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