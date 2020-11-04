Эксперт спрогнозировал политику США в Центральной Азии при победе Байдена
© AP Photo / Paul SancyaКандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
© AP Photo / Paul Sancya
БИШКЕК, 4 ноя - РИА Новости. Политика США в Центральной Азии в случае победы Джо Байдена на президентских выборах станет более агрессивной, заявил РИА Новости сопредседатель клуба региональных экспертов "Пикир", политолог Игорь Шестаков.
По мнению политолога, демократы в США в случае победы Байдена вернутся к агрессивно-популистской позиции. "США вновь все усилия направят на укрепление имиджа мирового гегемона. Эдакого международного судьи. Достаточно вспомнить, что именно при демократе Бараке Обаме произошла арабская весна, когда были снесены достаточно устойчивые режимы, как например в Тунисе, и Майдан на Украине, где США сыграли немаловажную, если не сказать ключевую роль", - считает он.
"Давление со стороны США усилится. Страны, в том числе и в Центральной Азии, будут поставлены перед выбором: идти на поклон в Вашингтон или же лишаться финансирования демократических институтов и другой какой-либо поддержки со стороны США", - заявил Шестаков.
По его словам, республиканцы во главе с Дональдом Трампом в то же время придерживаются консервативно-прагматичной позиции. "Трамп сосредоточил свои усилия на внутренней политике и на экономическом противостоянии с Китаем. Он куда более предсказуемый политик, ведь его слова не расходятся с делами. А демократы, повторюсь, будут вести агрессивно-популистскую политику, говорить одно, а делать другое, в том числе и в отношении стран Центральной Азии как региона, в стабильности которого заинтересована Россия. Санкции в отношении России ведь тоже появились не при Трампе", - подчеркнул эксперт.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>