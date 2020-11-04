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Эксперт спрогнозировал политику США в Центральной Азии при победе Байдена

Эксперт спрогнозировал политику США в Центральной Азии при победе Байдена

Политика США в Центральной Азии в случае победы Джо Байдена на президентских выборах станет более агрессивной, заявил РИА Новости сопредседатель клуба... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T12:26

2020-11-04T12:26

2020-11-04T12:26

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

игорь шестаков

джо байден

китай

сша

в мире

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БИШКЕК, 4 ноя - РИА Новости. Политика США в Центральной Азии в случае победы Джо Байдена на президентских выборах станет более агрессивной, заявил РИА Новости сопредседатель клуба региональных экспертов "Пикир", политолог Игорь Шестаков.По мнению политолога, демократы в США в случае победы Байдена вернутся к агрессивно-популистской позиции. "США вновь все усилия направят на укрепление имиджа мирового гегемона. Эдакого международного судьи. Достаточно вспомнить, что именно при демократе Бараке Обаме произошла арабская весна, когда были снесены достаточно устойчивые режимы, как например в Тунисе, и Майдан на Украине, где США сыграли немаловажную, если не сказать ключевую роль", - считает он.По его словам, республиканцы во главе с Дональдом Трампом в то же время придерживаются консервативно-прагматичной позиции. "Трамп сосредоточил свои усилия на внутренней политике и на экономическом противостоянии с Китаем. Он куда более предсказуемый политик, ведь его слова не расходятся с делами. А демократы, повторюсь, будут вести агрессивно-популистскую политику, говорить одно, а делать другое, в том числе и в отношении стран Центральной Азии как региона, в стабильности которого заинтересована Россия. Санкции в отношении России ведь тоже появились не при Трампе", - подчеркнул эксперт. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, игорь шестаков, джо байден, китай, сша, в мире