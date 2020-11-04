https://ria.ru/20201104/vybory-1583004973.html

Британия уверена в прочности отношений с США независимо от итогов выборов

Британия уверена в прочности отношений с США независимо от итогов выборов

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб уверен в светлом будущем британо-американских отношений вне зависимости от того, кто выиграет президентские выборы в США - РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T12:26

2020-11-04T12:26

2020-11-04T12:26

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

великобритания

сша

в мире

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ЛОНДОН, 4 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб уверен в светлом будущем британо-американских отношений вне зависимости от того, кто выиграет президентские выборы в США - действующий президент Дональд Трамп или кандидат от Демократической партии Джо Байден.В то время как Трамп поддерживает позицию Великобритании в вопросах, связанных с Brexit, и выход страны из ЕС в целом, Байден является противником Brexit.Он не стал комментировать заявления Трампа по поводу победы на выборах и попытках оппонентов ее отнять у него, ограничившись лишь сдержанным высказыванием, что правительство Великобритании уважает "ценности демократии и систему сдержек и противовесов в США" и убеждено, что эта система принесет плоды.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. На пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/tramp-1583003742.html

великобритания

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, великобритания, сша, в мире