https://ria.ru/20201104/vybory-1583004359.html
Трамп заявил о победе на выборах, штаб Байдена утверждает обратное
Трамп заявил о победе на выборах, штаб Байдена утверждает обратное
В штабе кандидата от Демократической партии Джо Байдена прокомментировали заявления Дональда Трампа о его переизбрании президентом. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T12:37
2020-11-04T12:37
2020-11-04T14:41
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. В штабе кандидата от Демократической партии Джо Байдена прокомментировали заявления Дональда Трампа о его переизбрании президентом.Подведение итогов голосования не прекратится, вопреки призывам действующего главы государства, сообщила менеджер кампании Джен О'Мэлли-Диллон.О'Мэлли-Диллон подчеркнула, что решать исход выборов должны не Трамп и не Байден."Демократический процесс должен и будет продолжаться до завершения. <...> Если президент выполнит свою угрозу обратиться в суд, чтобы попытаться помешать должному учету голосов, у нас готовы команды юристов, которые мы развернем, чтобы сопротивляться этим усилиям. И они победят", — добавила она.Ранее, выступая в Белом доме, Трамп заявил о намерении праздновать победу на выборах, поскольку результаты оказались "феноменальными". Он также отметил, что голосование прошло не без мошенничества и его штаб не хочет, чтобы "демократы нашли новые бюллетени в четыре утра и добавили их в список".Президентские выборы в Соединенных Штатах АмерикиТретьего ноября в США состоялись выборы главы государства и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно трети сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также законодательных собраний некоторых штатов. Голосование официально завершилось в час ночи (09:00 мск) после закрытия участков на Аляске.По информации телеканала Fox News, предварительно у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Поскольку результаты подсчитали еще не во всех штатах, с уверенностью говорить о победе того или иного кандидата нельзя.Выборы проходят по двухступенчатой схеме: на первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победитель получает всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков — 538 (по числу членов конгресса).После подведения итогов всеобщего голосования выборщики должны собраться в своих штатах 14 декабря и проголосовать за кандидатов. Такая система укрепляет двухпартийную систему и предотвращает второй тур: чтобы выиграть выборы, достаточно набрать 270 голосов.
https://ria.ru/20201104/vybory-1583000022.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, в мире
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости
. В штабе кандидата от Демократической партии Джо Байдена
прокомментировали заявления Дональда Трампа
о его переизбрании президентом.
Подведение итогов голосования не прекратится, вопреки призывам действующего главы государства, сообщила менеджер кампании Джен О'Мэлли-Диллон.
"Подсчет будет продолжаться, пока каждый должным образом поданный голос не будет засчитан. <...> Они (заявления Трампа. — Прим. ред.) возмутительны, поскольку это неприкрытая попытка отобрать демократические права американских граждан. Они беспрецедентны, ведь никогда еще в нашей истории президент США не пытался лишить американца права голоса на общенациональных выборах", — сказала она.
О'Мэлли-Диллон подчеркнула, что решать исход выборов должны не Трамп и не Байден.
"Демократический процесс должен и будет продолжаться до завершения. <...> Если президент выполнит свою угрозу обратиться в суд, чтобы попытаться помешать должному учету голосов, у нас готовы команды юристов, которые мы развернем, чтобы сопротивляться этим усилиям. И они победят", — добавила она.
Ранее, выступая в Белом доме, Трамп заявил о намерении праздновать победу на выборах, поскольку результаты оказались "феноменальными". Он также отметил, что голосование прошло не без мошенничества и его штаб не хочет, чтобы "демократы нашли новые бюллетени в четыре утра и добавили их в список".
Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки
Третьего ноября в США состоялись выборы главы государства и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно трети сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также законодательных собраний некоторых штатов. Голосование официально завершилось в час ночи (09:00 мск) после закрытия участков на Аляске.
По информации телеканала Fox News, предварительно у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Поскольку результаты подсчитали еще не во всех штатах, с уверенностью говорить о победе того или иного кандидата нельзя.
Выборы проходят по двухступенчатой схеме: на первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победитель получает всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков — 538 (по числу членов конгресса).
После подведения итогов всеобщего голосования выборщики должны собраться в своих штатах 14 декабря и проголосовать за кандидатов. Такая система укрепляет двухпартийную систему и предотвращает второй тур: чтобы выиграть выборы, достаточно набрать 270 голосов.