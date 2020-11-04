Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1583004359.html
Трамп заявил о победе на выборах, штаб Байдена утверждает обратное
Трамп заявил о победе на выборах, штаб Байдена утверждает обратное
В штабе кандидата от Демократической партии Джо Байдена прокомментировали заявления Дональда Трампа о его переизбрании президентом. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T12:37
2020-11-04T14:41
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582967063_0:4:3221:1816_1400x0_80_0_0_5aaa2ddd23d0dc6d4f39aac3d26555fd.jpg
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. В штабе кандидата от Демократической партии Джо Байдена прокомментировали заявления Дональда Трампа о его переизбрании президентом.Подведение итогов голосования не прекратится, вопреки призывам действующего главы государства, сообщила менеджер кампании Джен О'Мэлли-Диллон.О'Мэлли-Диллон подчеркнула, что решать исход выборов должны не Трамп и не Байден."Демократический процесс должен и будет продолжаться до завершения. &lt;...&gt; Если президент выполнит свою угрозу обратиться в суд, чтобы попытаться помешать должному учету голосов, у нас готовы команды юристов, которые мы развернем, чтобы сопротивляться этим усилиям. И они победят", — добавила она.Ранее, выступая в Белом доме, Трамп заявил о намерении праздновать победу на выборах, поскольку результаты оказались "феноменальными". Он также отметил, что голосование прошло не без мошенничества и его штаб не хочет, чтобы "демократы нашли новые бюллетени в четыре утра и добавили их в список".Президентские выборы в Соединенных Штатах АмерикиТретьего ноября в США состоялись выборы главы государства и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно трети сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также законодательных собраний некоторых штатов. Голосование официально завершилось в час ночи (09:00 мск) после закрытия участков на Аляске.По информации телеканала Fox News, предварительно у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Поскольку результаты подсчитали еще не во всех штатах, с уверенностью говорить о победе того или иного кандидата нельзя.Выборы проходят по двухступенчатой схеме: на первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победитель получает всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков — 538 (по числу членов конгресса).После подведения итогов всеобщего голосования выборщики должны собраться в своих штатах 14 декабря и проголосовать за кандидатов. Такая система укрепляет двухпартийную систему и предотвращает второй тур: чтобы выиграть выборы, достаточно набрать 270 голосов.
https://ria.ru/20201104/vybory-1583000022.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582967063_361:0:3090:2047_1400x0_80_0_0_c0fd47a53d8b1f9c098775746e094925.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, в мире

Трамп заявил о победе на выборах, штаб Байдена утверждает обратное

12:37 04.11.2020 (обновлено: 14:41 04.11.2020)
 
© REUTERS / Mike BlakeЭкран с предварительными итогами голосования на президентских выборах в Сан-Диего, США
Экран с предварительными итогами голосования на президентских выборах в Сан-Диего, США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Mike Blake
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. В штабе кандидата от Демократической партии Джо Байдена прокомментировали заявления Дональда Трампа о его переизбрании президентом.
Подведение итогов голосования не прекратится, вопреки призывам действующего главы государства, сообщила менеджер кампании Джен О'Мэлли-Диллон.

"Подсчет будет продолжаться, пока каждый должным образом поданный голос не будет засчитан. <...> Они (заявления Трампа. — Прим. ред.) возмутительны, поскольку это неприкрытая попытка отобрать демократические права американских граждан. Они беспрецедентны, ведь никогда еще в нашей истории президент США не пытался лишить американца права голоса на общенациональных выборах", — сказала она.

О'Мэлли-Диллон подчеркнула, что решать исход выборов должны не Трамп и не Байден.
"Демократический процесс должен и будет продолжаться до завершения. <...> Если президент выполнит свою угрозу обратиться в суд, чтобы попытаться помешать должному учету голосов, у нас готовы команды юристов, которые мы развернем, чтобы сопротивляться этим усилиям. И они победят", — добавила она.
Ранее, выступая в Белом доме, Трамп заявил о намерении праздновать победу на выборах, поскольку результаты оказались "феноменальными". Он также отметил, что голосование прошло не без мошенничества и его штаб не хочет, чтобы "демократы нашли новые бюллетени в четыре утра и добавили их в список".
Трансляция выступления президента США Дональда Трампа относительно первых результатов президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
11:51Выборы президента США — 2020
Эксперт сравнил выступления Байдена и Трампа после выборов

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки

Третьего ноября в США состоялись выборы главы государства и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно трети сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также законодательных собраний некоторых штатов. Голосование официально завершилось в час ночи (09:00 мск) после закрытия участков на Аляске.
По информации телеканала Fox News, предварительно у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Поскольку результаты подсчитали еще не во всех штатах, с уверенностью говорить о победе того или иного кандидата нельзя.
Выборы проходят по двухступенчатой схеме: на первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победитель получает всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков — 538 (по числу членов конгресса).
После подведения итогов всеобщего голосования выборщики должны собраться в своих штатах 14 декабря и проголосовать за кандидатов. Такая система укрепляет двухпартийную систему и предотвращает второй тур: чтобы выиграть выборы, достаточно набрать 270 голосов.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Fox News и NBC также прогнозируют победу Байдена в важном штате Мичиган
00:54Адвокат Трампа не исключил подачи иска по выборам на федеральном уровне
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
Лента новостейМолния