https://ria.ru/20201104/vybory-1583003874.html

Глава минобороны Германии назвала ситуацию в США взрывоопасной

Глава минобороны Германии назвала ситуацию в США взрывоопасной

Глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что в США уже началась "битва" по поводу легитимности результатов выборов, в связи с чем назвала... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T12:18

2020-11-04T12:18

2020-11-04T12:36

выборы президента сша — 2020

минобороны германии

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что в США уже началась "битва" по поводу легитимности результатов выборов, в связи с чем назвала текущую ситуацию "очень взрывоопасной", отметив, что стране может грозить конституционный кризис.По словам Крамп-Карренбауэр, борьба между кандидатами, которая велась "всеми средствами", продолжается."Это очень взрывоопасная ситуация. Это ситуация, которая, как справедливо говорят эксперты, может привести к конституционному кризису в США. И это то, что в целом, несомненно, должно очень беспокоить нас", - сказала министр в интервью немецкому телеканалу ZDF.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. На пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны германии, дональд трамп, джо байден, сша, в мире