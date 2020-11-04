Глава минобороны Германии назвала ситуацию в США взрывоопасной
12:18 04.11.2020 (обновлено: 12:36 04.11.2020)
© AP Photo / Michael SohnГенеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
© AP Photo / Michael Sohn
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что в США уже началась "битва" по поводу легитимности результатов выборов, в связи с чем назвала текущую ситуацию "очень взрывоопасной", отметив, что стране может грозить конституционный кризис.
По словам Крамп-Карренбауэр, борьба между кандидатами, которая велась "всеми средствами", продолжается.
"Это очень взрывоопасная ситуация. Это ситуация, которая, как справедливо говорят эксперты, может привести к конституционному кризису в США. И это то, что в целом, несомненно, должно очень беспокоить нас", - сказала министр в интервью немецкому телеканалу ZDF.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. На пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
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