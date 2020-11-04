https://ria.ru/20201104/vybory-1583001835.html

В штабе Байдена уверены в его победе на выборах президента США

В штабе Байдена уверены в его победе на выборах президента США

Штаб кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена заявил, что уверен в победе своего кандидата на президентских выборах в США. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T12:02

2020-11-04T12:02

2020-11-04T12:36

выборы президента сша — 2020

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Штаб кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена заявил, что уверен в победе своего кандидата на президентских выборах в США."Мы уверены, что, когда процесс будет завершен, Джо Байден будет следующим президентом США", — говорится в заявлении менеджера кампании Байдена Джен О'Мэлли-Диллон.По ее словам, подсчет голосов не прекратится, вопреки призывам действующего президента Дональда Трампа."Он будет продолжаться, пока каждый должным образом поданный голос не будет засчитан", — добавила О'Мэлли-Диллон.Она также назвала "возмутительными" заявления действующего главы государства.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20201104/deputat-1583001956.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, в мире