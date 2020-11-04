https://ria.ru/20201104/vybory-1583001835.html
В штабе Байдена уверены в его победе на выборах президента США
В штабе Байдена уверены в его победе на выборах президента США
Штаб кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена заявил, что уверен в победе своего кандидата на президентских выборах в США. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T12:02
2020-11-04T12:02
2020-11-04T12:36
выборы президента сша — 2020
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Штаб кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена заявил, что уверен в победе своего кандидата на президентских выборах в США."Мы уверены, что, когда процесс будет завершен, Джо Байден будет следующим президентом США", — говорится в заявлении менеджера кампании Байдена Джен О'Мэлли-Диллон.По ее словам, подсчет голосов не прекратится, вопреки призывам действующего президента Дональда Трампа."Он будет продолжаться, пока каждый должным образом поданный голос не будет засчитан", — добавила О'Мэлли-Диллон.Она также назвала "возмутительными" заявления действующего главы государства.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20201104/deputat-1583001956.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости.
Штаб кандидата в президенты США
от демократов Джо Байдена
заявил, что уверен в победе своего кандидата на президентских выборах в США.
"Мы уверены, что, когда процесс будет завершен, Джо Байден будет следующим президентом США", — говорится в заявлении менеджера кампании Байдена Джен О'Мэлли-Диллон.
По ее словам, подсчет голосов не прекратится, вопреки призывам действующего президента Дональда Трампа.
"Он будет продолжаться, пока каждый должным образом поданный голос не будет засчитан", — добавила О'Мэлли-Диллон.
Она также назвала "возмутительными" заявления действующего главы государства.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>