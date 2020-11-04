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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1583001835.html
В штабе Байдена уверены в его победе на выборах президента США
В штабе Байдена уверены в его победе на выборах президента США
Штаб кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена заявил, что уверен в победе своего кандидата на президентских выборах в США. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T12:02
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выборы президента сша — 2020
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сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Штаб кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена заявил, что уверен в победе своего кандидата на президентских выборах в США."Мы уверены, что, когда процесс будет завершен, Джо Байден будет следующим президентом США", — говорится в заявлении менеджера кампании Байдена Джен О'Мэлли-Диллон.По ее словам, подсчет голосов не прекратится, вопреки призывам действующего президента Дональда Трампа."Он будет продолжаться, пока каждый должным образом поданный голос не будет засчитан", — добавила О'Мэлли-Диллон.Она также назвала "возмутительными" заявления действующего главы государства.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20201104/deputat-1583001956.html
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джо байден, сша, в мире

В штабе Байдена уверены в его победе на выборах президента США

12:02 04.11.2020 (обновлено: 12:36 04.11.2020)
 
© REUTERS / Mike SegarКандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Mike Segar
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Штаб кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена заявил, что уверен в победе своего кандидата на президентских выборах в США.
"Мы уверены, что, когда процесс будет завершен, Джо Байден будет следующим президентом США", — говорится в заявлении менеджера кампании Байдена Джен О'Мэлли-Диллон.
Один из избирательных участков в Сан-Франциско в день выборов президента США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 12:05Выборы президента США — 2020
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По ее словам, подсчет голосов не прекратится, вопреки призывам действующего президента Дональда Трампа.
"Он будет продолжаться, пока каждый должным образом поданный голос не будет засчитан", — добавила О'Мэлли-Диллон.
Она также назвала "возмутительными" заявления действующего главы государства.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>
 
Выборы президента США — 2020Джо БайденСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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Заголовок открываемого материала
00:59Fox News и NBC также прогнозируют победу Байдена в важном штате Мичиган
00:54Адвокат Трампа не исключил подачи иска по выборам на федеральном уровне
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
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