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Эксперт рассказал, почему России выгодна победа Трампа на выборах в США

Эксперт рассказал, почему России выгодна победа Трампа на выборах в США

Победа на выборах действующего президента США Дональда Трампа была бы предпочтительней для экономических отношений с Россией, заявил РИА Новости бизнес-посол... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T11:51

2020-11-04T11:51

2020-11-04T11:51

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

деловая россия

джо байден

калифорния

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Победа на выборах действующего президента США Дональда Трампа была бы предпочтительней для экономических отношений с Россией, заявил РИА Новости бизнес-посол "Деловой России" в Калифорнии Илья Микин.Республиканец Трамп и демократ Джо Байден ведут напряженную борьбу на выборах президента США. На подведение итогов может понадобиться несколько дней. Трамп уже выступил в Белом доме с заявлением о своей победе. При этом он предупредил, что некая "группа людей" пытается мошенничать, и заявил, что готов идти в Верховный суд для решения вопроса об исходе выборов. Байден, в свою очередь, также заявил, что уверен в победе на выборах.От Байдена в случае его победы ожидаются более жесткие действия по отношению к России, отметил он.Что касается дальнейших отношений с Китаем, то от любого из кандидатов в случае победы в ближайшее время можно ожидать заключения торговой сделки, полагает эксперт. По его мнению, действия Трампа носят скорее переговорный характер, вряд ли это чисто политический протекционизм. "Трамп просто хочет обеспечить более выгодные условия, чем закрыть возможности торговать с Китаем", - заключил Микин.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

калифорния

китай

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, деловая россия, джо байден, калифорния, китай, сша, в мире