https://ria.ru/20201104/vybory-1583000022.html

Эксперт сравнил выступления Байдена и Трампа после выборов

Эксперт сравнил выступления Байдена и Трампа после выборов

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп, выступая в Белом доме по окончании голосования на президентских выборах, выглядел увереннее, чем его... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T11:51

2020-11-04T11:51

2020-11-04T11:51

выборы президента сша — 2020

валерий гарбузов

дональд трамп

джо байден

флорида

огайо

сша

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Действующий президент США республиканец Дональд Трамп, выступая в Белом доме по окончании голосования на президентских выборах, выглядел увереннее, чем его соперник демократ Джо Байден, и для этой уверенности у него есть основания, считает директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.По его словам, в самых крупных колеблющихся штатах, которые дают большее количество выборщиков, лидирует Трамп. "Если эта тенденция продолжится, он там победит, и он наберет большее количество выборщиков, чем Байден, который сейчас имеет большее количество выборщиков", - добавил эксперт.Если посмотреть на карту США – Средний Запад, часть востока страны голосуют за Трампа, а на тихоокеанском побережье, в Калифорнии его не любят, там власть держат демократы, отметил Гарбузов. "Трамп набирает выборщиков за счет других штатов, которые по отдельности дают меньше выборщиков, но в совокупности больше, чем Калифорния, – это Флорида, Техас и Огайо, где Трамп уже победил, а там 29 плюс 38 плюс 18", - привел пример эксперт.При этом Гарбузов отметил точечное целевое использование Трампом интернета и его обращение через различные социальные сети к потенциальным избирателям, что было применено как в 2016 году, так и сейчас."Уверенность Трампа основана на фактических данных, на цифрах. Хотя эти цифры не показывают почтовые голоса, поэтому некоторая доля сомнений должна присутствовать, но исходя из тех цифр, которые дали пришедшие ногами на избирательных участки, все складывается в пользу Трампа", - подытожил он.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.По окончании голосования Трамп и Байден выступили с заявлениями. В частности, Трамп заявил о своей победе, а также сказал, что в США имеет место большое мошенничество на выборах и он при необходимости будет готов обратиться в Верховный суд. Байден же отметил, что ни ему, ни Трампу не следует объявлять о победе на выборах, а также сказал, что верит, что демократы находятся на пути к победе на выборах. Он добавил, что результаты выборов могут не быть известны "до утра среды или даже позднее".Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий гарбузов, дональд трамп, джо байден, флорида, огайо, сша, в мире