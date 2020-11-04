Эксперт сравнил выступления Байдена и Трампа после выборов

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Действующий президент США республиканец Дональд Трамп, выступая в Белом доме по окончании голосования на президентских выборах, выглядел увереннее, чем его соперник демократ Джо Байден, и для этой уверенности у него есть основания, считает директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.По его словам, в самых крупных колеблющихся штатах, которые дают большее количество выборщиков, лидирует Трамп. "Если эта тенденция продолжится, он там победит, и он наберет большее количество выборщиков, чем Байден, который сейчас имеет большее количество выборщиков", - добавил эксперт.Если посмотреть на карту США – Средний Запад, часть востока страны голосуют за Трампа, а на тихоокеанском побережье, в Калифорнии его не любят, там власть держат демократы, отметил Гарбузов. "Трамп набирает выборщиков за счет других штатов, которые по отдельности дают меньше выборщиков, но в совокупности больше, чем Калифорния, – это Флорида, Техас и Огайо, где Трамп уже победил, а там 29 плюс 38 плюс 18", - привел пример эксперт.При этом Гарбузов отметил точечное целевое использование Трампом интернета и его обращение через различные социальные сети к потенциальным избирателям, что было применено как в 2016 году, так и сейчас."Уверенность Трампа основана на фактических данных, на цифрах. Хотя эти цифры не показывают почтовые голоса, поэтому некоторая доля сомнений должна присутствовать, но исходя из тех цифр, которые дали пришедшие ногами на избирательных участки, все складывается в пользу Трампа", - подытожил он.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.По окончании голосования Трамп и Байден выступили с заявлениями. В частности, Трамп заявил о своей победе, а также сказал, что в США имеет место большое мошенничество на выборах и он при необходимости будет готов обратиться в Верховный суд. Байден же отметил, что ни ему, ни Трампу не следует объявлять о победе на выборах, а также сказал, что верит, что демократы находятся на пути к победе на выборах. Он добавил, что результаты выборов могут не быть известны "до утра среды или даже позднее".Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Действующий президент США республиканец Дональд Трамп, выступая в Белом доме по окончании голосования на президентских выборах, выглядел увереннее, чем его соперник демократ Джо Байден, и для этой уверенности у него есть основания, считает директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.
"Трампа отличает то, что он всегда стремится выглядеть уверенным и даже самоуверенным. Я думаю, что он себе не изменил – тем более, на сегодняшний момент относительно голосов, пришедших на выборы лично, Трамп выглядит убедительнее, и у Трампа есть хорошие шансы для победы", - сказал Гарбузов РИА Новости.
По его словам, в самых крупных колеблющихся штатах, которые дают большее количество выборщиков, лидирует Трамп. "Если эта тенденция продолжится, он там победит, и он наберет большее количество выборщиков, чем Байден, который сейчас имеет большее количество выборщиков", - добавил эксперт.
Если посмотреть на карту США – Средний Запад, часть востока страны голосуют за Трампа, а на тихоокеанском побережье, в Калифорнии его не любят, там власть держат демократы, отметил Гарбузов. "Трамп набирает выборщиков за счет других штатов, которые по отдельности дают меньше выборщиков, но в совокупности больше, чем Калифорния, – это Флорида, Техас и Огайо, где Трамп уже победил, а там 29 плюс 38 плюс 18", - привел пример эксперт.
"У Байдена ситуация печальнее, хотя за него проголосует, я думаю, большее количество избирателей, но в американской политической системе это ничего не значит – нужны голоса выборщиков. Трамп это прекрасно понимает, поэтому он по всем этим штатам ездил вплоть до последнего для перед голосованием", - сказал он.
Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.
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Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.
Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.
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Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.
Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.
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Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.
Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.
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Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.
Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.
12 из 12
Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.
Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.
Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.
Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.
Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.
Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.
При этом Гарбузов отметил точечное целевое использование Трампом интернета и его обращение через различные социальные сети к потенциальным избирателям, что было применено как в 2016 году, так и сейчас.
"Уверенность Трампа основана на фактических данных, на цифрах. Хотя эти цифры не показывают почтовые голоса, поэтому некоторая доля сомнений должна присутствовать, но исходя из тех цифр, которые дали пришедшие ногами на избирательных участки, все складывается в пользу Трампа", - подытожил он.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
По окончании голосования Трамп и Байден выступили с заявлениями. В частности, Трамп заявил о своей победе, а также сказал, что в США имеет место большое мошенничество на выборах и он при необходимости будет готов обратиться в Верховный суд. Байден же отметил, что ни ему, ни Трампу не следует объявлять о победе на выборах, а также сказал, что верит, что демократы находятся на пути к победе на выборах. Он добавил, что результаты выборов могут не быть известны "до утра среды или даже позднее".
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