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В бундестаге заявили, что Германия не готова к переизбранию Трампа
В бундестаге заявили, что Германия не готова к переизбранию Трампа
Председатель комитета бундестага по внешней политике, кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген заявил, что... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T11:26
2020-11-04T11:26
2020-11-04T14:44
выборы президента сша — 2020
норберт реттген
дональд трамп
германия
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Председатель комитета бундестага по внешней политике, кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген заявил, что переизбрание Дональда Трампа станет для Германии настоящим вызовом."Германия не настроена на то, чтобы еще четыре года работать с Трампом. Вторая победа на выборах бросит нам серьезный вызов, такой, к которому мы еще не готовы", — написал Реттген в Twitter.Он удивился, что в ходе голосования Трамп шел вровень с демократом Джо Байденом, которого СМИ и букмекеры считали фаворитом гонки.В США проходят выборы президента. Последние расчеты Fox дают Байдену 238 выборщиков, Трампу — 213 (для победы нужно 270).Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
норберт реттген, дональд трамп, германия, сша, в мире