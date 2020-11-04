https://ria.ru/20201104/vybory-1582997284.html

В бундестаге заявили, что Германия не готова к переизбранию Трампа

В бундестаге заявили, что Германия не готова к переизбранию Трампа

Председатель комитета бундестага по внешней политике, кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген заявил, что... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T11:26

2020-11-04T11:26

2020-11-04T14:44

выборы президента сша — 2020

норберт реттген

дональд трамп

германия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582987987_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_99f993454cb2add2e50196ff9f080269.jpg

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Председатель комитета бундестага по внешней политике, кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген заявил, что переизбрание Дональда Трампа станет для Германии настоящим вызовом."Германия не настроена на то, чтобы еще четыре года работать с Трампом. Вторая победа на выборах бросит нам серьезный вызов, такой, к которому мы еще не готовы", — написал Реттген в Twitter.Он удивился, что в ходе голосования Трамп шел вровень с демократом Джо Байденом, которого СМИ и букмекеры считали фаворитом гонки.В США проходят выборы президента. Последние расчеты Fox дают Байдену 238 выборщиков, Трампу — 213 (для победы нужно 270).Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html

германия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

норберт реттген, дональд трамп, германия, сша, в мире