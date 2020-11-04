https://ria.ru/20201104/vybory-1582995646.html

Facebook счел заявления Трампа о победе на выборах преждевременными

Facebook счел заявления Трампа о победе на выборах преждевременными

Соцсеть Facebook на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о его победе на президентских выборах будет напоминать, что подсчет голосов еще идет,... РИА Новости, 04.11.2020

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2020-11-04T11:15

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facebook

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2020

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Соцсеть Facebook на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о его победе на президентских выборах будет напоминать, что подсчет голосов еще идет, говорится в заявлении компании.Республиканец Трамп и кандидат-демократ Джо Байден ведут напряженную борьбу на выборах президента, причем на подведение итогов может понадобиться несколько дней. Ранее Трамп выступил в Белом доме, заявив, что готов праздновать победу на выборах, а также предупредив, что некая "группа людей" пытается мошенничать. Президент США заявил также, что может обратиться в Верховный суд для разрешения вопроса об исходе выборов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, дональд трамп, джо байден, сша, в мире