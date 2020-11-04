Facebook счел заявления Трампа о победе на выборах преждевременными
11:15 04.11.2020 (обновлено: 11:19 04.11.2020)
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Соцсеть Facebook на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о его победе на президентских выборах будет напоминать, что подсчет голосов еще идет, говорится в заявлении компании.
"После того, как президент Трамп начал делать преждевременные заявления о победе, мы начали публиковать уведомления в Facebook и Instagram, что голоса все еще подсчитывают и что победитель пока не прогнозируется. Мы также ставим наклейки с этой информацией на записях обоих кандидатов", - говорится в заявлении компании.
Республиканец Трамп и кандидат-демократ Джо Байден ведут напряженную борьбу на выборах президента, причем на подведение итогов может понадобиться несколько дней. Ранее Трамп выступил в Белом доме, заявив, что готов праздновать победу на выборах, а также предупредив, что некая "группа людей" пытается мошенничать. Президент США заявил также, что может обратиться в Верховный суд для разрешения вопроса об исходе выборов.
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