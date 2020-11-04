https://ria.ru/20201104/vybory-1582992911.html

Трамп лидирует в пяти из шести штатов, где не подсчитаны голоса

Трамп лидирует в пяти из шести штатов, где не подсчитаны голоса

Дональд Трамп лидирует на выборах президента США в пяти из шести штатов, где голоса еще не подсчитали. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T10:53

2020-11-04T10:53

2020-11-04T11:20

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп лидирует на выборах президента США в пяти из шести штатов, где голоса еще не подсчитали.Так, Трамп набирает:Действующий глава государства также опережает кандидата от Демократической партии Джо Байдена в одном из округов штата Мэн (дает один голос выборщика).Байден, в свою очередь, лидирует в единственном оставшемся штате с неподсчитанными голосами — Неваде (шесть выборщиков). Он получает 50,3% голосов после подсчета примерно двух третей бюллетеней.Президентские выборы в Соединенных Штатах АмерикиТретьего ноября в США состоялись выборы главы государства и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно трети сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также законодательных собраний некоторых штатов. Голосование официально завершилось в час ночи (09:00 мск) после закрытия участков на Аляске.По информации телеканала Fox News, предварительно у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Поскольку результаты подсчитали еще не во всех штатах, с уверенностью говорить о победе того или иного кандидата нельзя.Выборы проходят по двухступенчатой схеме: на первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победитель получает всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков — 538 (по числу членов конгресса).После подведения итогов всеобщего голосования выборщики должны собраться в своих штатах 14 декабря и проголосовать за кандидатов. Такая система укрепляет двухпартийную систему и предотвращает второй тур: чтобы выиграть выборы, достаточно набрать 270 голосов. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20201104/vybory-1582987526.html

https://ria.ru/20201103/tramp-1582888716.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире