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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1582992911.html
Трамп лидирует в пяти из шести штатов, где не подсчитаны голоса
Трамп лидирует в пяти из шести штатов, где не подсчитаны голоса
Дональд Трамп лидирует на выборах президента США в пяти из шести штатов, где голоса еще не подсчитали. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T10:53
2020-11-04T11:20
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп лидирует на выборах президента США в пяти из шести штатов, где голоса еще не подсчитали.Так, Трамп набирает:Действующий глава государства также опережает кандидата от Демократической партии Джо Байдена в одном из округов штата Мэн (дает один голос выборщика).Байден, в свою очередь, лидирует в единственном оставшемся штате с неподсчитанными голосами — Неваде (шесть выборщиков). Он получает 50,3% голосов после подсчета примерно двух третей бюллетеней.Президентские выборы в Соединенных Штатах АмерикиТретьего ноября в США состоялись выборы главы государства и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно трети сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также законодательных собраний некоторых штатов. Голосование официально завершилось в час ночи (09:00 мск) после закрытия участков на Аляске.По информации телеканала Fox News, предварительно у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Поскольку результаты подсчитали еще не во всех штатах, с уверенностью говорить о победе того или иного кандидата нельзя.Выборы проходят по двухступенчатой схеме: на первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победитель получает всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков — 538 (по числу членов конгресса).После подведения итогов всеобщего голосования выборщики должны собраться в своих штатах 14 декабря и проголосовать за кандидатов. Такая система укрепляет двухпартийную систему и предотвращает второй тур: чтобы выиграть выборы, достаточно набрать 270 голосов. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20201104/vybory-1582987526.html
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дональд трамп, сша, в мире

Трамп лидирует в пяти из шести штатов, где не подсчитаны голоса

10:53 04.11.2020 (обновлено: 11:20 04.11.2020)
 
© AP Photo / David GoldmanСторонники президента США Дональда Трампа реагируют на результаты выборов в Шелби, штат Мичиган
Сторонники президента США Дональда Трампа реагируют на результаты выборов в Шелби, штат Мичиган - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AP Photo / David Goldman
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп лидирует на выборах президента США в пяти из шести штатов, где голоса еще не подсчитали.
Так, Трамп набирает:
56,1% в Пенсильвании (20 выборщиков) после подсчета 64% бюллетеней;
53,4% в Мичигане (16 выборщиков) после подсчета 71% бюллетеней;
50,1% в Северной Каролине (15 выборщиков) после подсчета 94% бюллетеней;
56% в Джорджии (16 выборщиков) после подсчета 80% бюллетеней;
51,3% в Висконсине (10 выборщиков) после подсчета 91% бюллетеней.
Действующий глава государства также опережает кандидата от Демократической партии Джо Байдена в одном из округов штата Мэн (дает один голос выборщика).
Байден, в свою очередь, лидирует в единственном оставшемся штате с неподсчитанными голосами — Неваде (шесть выборщиков). Он получает 50,3% голосов после подсчета примерно двух третей бюллетеней.
Президент США Дональд Трамп говорит о досрочных результатах президентских выборов 2020 года - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 10:25Выборы президента США — 2020
Трамп заявил, что выигрывает на выборах

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки

Третьего ноября в США состоялись выборы главы государства и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно трети сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также законодательных собраний некоторых штатов. Голосование официально завершилось в час ночи (09:00 мск) после закрытия участков на Аляске.
По информации телеканала Fox News, предварительно у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Поскольку результаты подсчитали еще не во всех штатах, с уверенностью говорить о победе того или иного кандидата нельзя.
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Выборы проходят по двухступенчатой схеме: на первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победитель получает всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков — 538 (по числу членов конгресса).
После подведения итогов всеобщего голосования выборщики должны собраться в своих штатах 14 декабря и проголосовать за кандидатов. Такая система укрепляет двухпартийную систему и предотвращает второй тур: чтобы выиграть выборы, достаточно набрать 270 голосов.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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Заголовок открываемого материала
00:59Fox News и NBC также прогнозируют победу Байдена в важном штате Мичиган
00:54Адвокат Трампа не исключил подачи иска по выборам на федеральном уровне
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
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