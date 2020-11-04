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Трамп удерживает лидерство в Северной Каролине

Трамп удерживает лидерство в Северной Каролине

Президент США Дональд Трамп лидирует в пяти из шести штатов, где не подсчитаны голоса, свидетельствуют результаты. РИА Новости, 04.11.2020

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дональд трамп

сша

северная каролина

выборы президента сша — 2020

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лидирует в пяти из шести штатов, где не подсчитаны голоса, свидетельствуют результаты.В частности, Трамп лидирует в Северной Каролине, имеющей 15 выборщиков (у Трампа 50,1% после подсчета 94% голосов).Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания некоторых штатов. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

северная каролина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, северная каролина, в мире