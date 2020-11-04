https://ria.ru/20201104/vybory-1582989939.html

Трамп лидирует в Пенсильвании

Трамп лидирует в Пенсильвании

Президент США Дональд Трамп лидирует в нескольких штатах, где не подсчитаны голоса. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T10:40

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дональд трамп

пенсильвания

сша

в мире

выборы президента сша — 2020

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лидирует в нескольких штатах, где не подсчитаны голоса.В частности, Трамп лидирует в Пенсильвании, где 20 выборщиков, с 56,1% голосов после подсчета 64% бюллетеней. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/pens-1582988700.html

пенсильвания

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, пенсильвания, сша, в мире