https://ria.ru/20201104/vybory-1582989939.html
Трамп лидирует в Пенсильвании
Трамп лидирует в Пенсильвании
Президент США Дональд Трамп лидирует в нескольких штатах, где не подсчитаны голоса. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T10:40
2020-11-04T10:40
2020-11-04T10:55
дональд трамп
пенсильвания
сша
в мире
выборы президента сша — 2020
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лидирует в нескольких штатах, где не подсчитаны голоса.В частности, Трамп лидирует в Пенсильвании, где 20 выборщиков, с 56,1% голосов после подсчета 64% бюллетеней. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201104/pens-1582988700.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, пенсильвания, сша, в мире