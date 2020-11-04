Политологи оценили ситуацию на выборах в США

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Ситуация на выборах президента США складывается сложная, прогнозы по тому, как будут голосовать ряд штатов, не сбываются, так что окончательные прогнозы делать еще рано, считают опрошенные РИА Новости политологи.За пост главы Белого дома идет борьба между действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом. Трамп лидирует в Пенсильвании (20 выборщиков), Джорджии и Мичигане (по 16 выборщиков), Северной Каролине (15) и Висконсине (10). Байден лидирует в Неваде (6 выборщиков). Также Трамп лидирует на Аляске (3 выборщика). Всего у Байдена, по оценке Fox News, 238 выборщиков, у Трампа 213, и оба они сохраняют реальные шансы на избрание."Изначально лично я делал ставку на Байдена, но сейчас все не так однозначно. Очень сложная ситуация получается. Прогнозы по отдельным штатам не сбываются. Похоже, что Трамп рвёт Байдена как тузик грелку", - считает политолог, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.Он отметил, что в день выборов голосование, вероятнее всего, выиграет Трамп. Но затем начнется подсчет голосов, которые были отданы по почте и досрочно. По предварительным оценкам, досрочно и по почте голосовали преимущественно сторонники Байдена. Поэтому пока рано говорить о безоговорочной победе действующего президента, уверен эксперт."Но самое главное - если из-за почтовых голосов Байдену победить не удаётся, то это спровоцирует Трампа, который заявил, что не уйдёт из Белого дома, уже завтра объявить о победе и объявить голосование по почте фальсифицированным... Байдену нужна убедительная победа в день голосования. Иначе Трамп, как человек непредсказуемый и импульсивный, одержит над ним победу", - сказал Калачев.Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов также обратил внимание на то, что Трампу удалось сохранить голоса в важных для себя регионах - в том числе, во Флориде и Техасе. По его оценке, исход выборов должен был во многом зависеть от результатов в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане, а там тоже лидирует действующий президент."Но все будет решаться еще неделю, как минимум, в некоторых штатах, пока доходит весь массив почтовых голосов. То есть несколько дней в США нельзя будет назвать президента. Одна из самых важных стран будет находиться без определенности", - заявил Абзалов.Вполне вероятно, что Трамп потеряет ведущие позиции после окончательного подсчета голосов, считает эксперт. При этом "хорошей новостью" для действующего президента Абзалов назвал то, что он, скорее всего, не потеряет сенат."В любом случае значительная часть избирателей не приемлет победу оппонента. За счет того, что изначально подвешенная составляющая, и вопрос решается не на избирательных участках, а в самой системе счетности, - всегда будут те, кто решил, что неправильно считали. То есть, легитимность выборов сама по себе "немного" подорвана. Будущее зависит от того, сколько корреспонденции будет потеряно. Это серьезно усилит раскол в избирательном сегменте", - заключил политолог.Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Ситуация на выборах президента США складывается сложная, прогнозы по тому, как будут голосовать ряд штатов, не сбываются, так что окончательные прогнозы делать еще рано, считают опрошенные РИА Новости политологи.
"Изначально лично я делал ставку на Байдена, но сейчас все не так однозначно. Очень сложная ситуация получается. Прогнозы по отдельным штатам не сбываются. Похоже, что Трамп рвёт Байдена как тузик грелку", - считает политолог, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.
Он отметил, что в день выборов голосование, вероятнее всего, выиграет Трамп. Но затем начнется подсчет голосов, которые были отданы по почте и досрочно. По предварительным оценкам, досрочно и по почте голосовали преимущественно сторонники Байдена. Поэтому пока рано говорить о безоговорочной победе действующего президента, уверен эксперт.
"Но самое главное - если из-за почтовых голосов Байдену победить не удаётся, то это спровоцирует Трампа, который заявил, что не уйдёт из Белого дома, уже завтра объявить о победе и объявить голосование по почте фальсифицированным... Байдену нужна убедительная победа в день голосования. Иначе Трамп, как человек непредсказуемый и импульсивный, одержит над ним победу", - сказал Калачев.
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов также обратил внимание на то, что Трампу удалось сохранить голоса в важных для себя регионах - в том числе, во Флориде и Техасе. По его оценке, исход выборов должен был во многом зависеть от результатов в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане, а там тоже лидирует действующий президент.
"Но все будет решаться еще неделю, как минимум, в некоторых штатах, пока доходит весь массив почтовых голосов. То есть несколько дней в США нельзя будет назвать президента. Одна из самых важных стран будет находиться без определенности", - заявил Абзалов.
Вполне вероятно, что Трамп потеряет ведущие позиции после окончательного подсчета голосов, считает эксперт. При этом "хорошей новостью" для действующего президента Абзалов назвал то, что он, скорее всего, не потеряет сенат.
"В любом случае значительная часть избирателей не приемлет победу оппонента. За счет того, что изначально подвешенная составляющая, и вопрос решается не на избирательных участках, а в самой системе счетности, - всегда будут те, кто решил, что неправильно считали. То есть, легитимность выборов сама по себе "немного" подорвана. Будущее зависит от того, сколько корреспонденции будет потеряно. Это серьезно усилит раскол в избирательном сегменте", - заключил политолог.
Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.
Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.
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Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.
Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.
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Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.
Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.
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Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.
Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.
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Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.
Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.
12 из 12
Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.
Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.
Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.
Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.
Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.
Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.
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