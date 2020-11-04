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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1582988913.html
Политологи оценили ситуацию на выборах в США
Политологи оценили ситуацию на выборах в США
Ситуация на выборах президента США складывается сложная, прогнозы по тому, как будут голосовать ряд штатов, не сбываются, так что окончательные прогнозы делать... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T10:34
2020-11-04T10:34
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Ситуация на выборах президента США складывается сложная, прогнозы по тому, как будут голосовать ряд штатов, не сбываются, так что окончательные прогнозы делать еще рано, считают опрошенные РИА Новости политологи.За пост главы Белого дома идет борьба между действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом. Трамп лидирует в Пенсильвании (20 выборщиков), Джорджии и Мичигане (по 16 выборщиков), Северной Каролине (15) и Висконсине (10). Байден лидирует в Неваде (6 выборщиков). Также Трамп лидирует на Аляске (3 выборщика). Всего у Байдена, по оценке Fox News, 238 выборщиков, у Трампа 213, и оба они сохраняют реальные шансы на избрание."Изначально лично я делал ставку на Байдена, но сейчас все не так однозначно. Очень сложная ситуация получается. Прогнозы по отдельным штатам не сбываются. Похоже, что Трамп рвёт Байдена как тузик грелку", - считает политолог, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.Он отметил, что в день выборов голосование, вероятнее всего, выиграет Трамп. Но затем начнется подсчет голосов, которые были отданы по почте и досрочно. По предварительным оценкам, досрочно и по почте голосовали преимущественно сторонники Байдена. Поэтому пока рано говорить о безоговорочной победе действующего президента, уверен эксперт."Но самое главное - если из-за почтовых голосов Байдену победить не удаётся, то это спровоцирует Трампа, который заявил, что не уйдёт из Белого дома, уже завтра объявить о победе и объявить голосование по почте фальсифицированным... Байдену нужна убедительная победа в день голосования. Иначе Трамп, как человек непредсказуемый и импульсивный, одержит над ним победу", - сказал Калачев.Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов также обратил внимание на то, что Трампу удалось сохранить голоса в важных для себя регионах - в том числе, во Флориде и Техасе. По его оценке, исход выборов должен был во многом зависеть от результатов в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане, а там тоже лидирует действующий президент."Но все будет решаться еще неделю, как минимум, в некоторых штатах, пока доходит весь массив почтовых голосов. То есть несколько дней в США нельзя будет назвать президента. Одна из самых важных стран будет находиться без определенности", - заявил Абзалов.Вполне вероятно, что Трамп потеряет ведущие позиции после окончательного подсчета голосов, считает эксперт. При этом "хорошей новостью" для действующего президента Абзалов назвал то, что он, скорее всего, не потеряет сенат."В любом случае значительная часть избирателей не приемлет победу оппонента. За счет того, что изначально подвешенная составляющая, и вопрос решается не на избирательных участках, а в самой системе счетности, - всегда будут те, кто решил, что неправильно считали. То есть, легитимность выборов сама по себе "немного" подорвана. Будущее зависит от того, сколько корреспонденции будет потеряно. Это серьезно усилит раскол в избирательном сегменте", - заключил политолог.Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html
https://ria.ru/20201103/tramp-1582888716.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Политологи оценили ситуацию на выборах в США

10:34 04.11.2020
 
© REUTERS / Go NakamuraСторонники Дональда Трампа во время президентских выборов в Хьюстоне, США
Сторонники Дональда Трампа во время президентских выборов в Хьюстоне, США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Go Nakamura
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Ситуация на выборах президента США складывается сложная, прогнозы по тому, как будут голосовать ряд штатов, не сбываются, так что окончательные прогнозы делать еще рано, считают опрошенные РИА Новости политологи.
За пост главы Белого дома идет борьба между действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом. Трамп лидирует в Пенсильвании (20 выборщиков), Джорджии и Мичигане (по 16 выборщиков), Северной Каролине (15) и Висконсине (10). Байден лидирует в Неваде (6 выборщиков). Также Трамп лидирует на Аляске (3 выборщика). Всего у Байдена, по оценке Fox News, 238 выборщиков, у Трампа 213, и оба они сохраняют реальные шансы на избрание.
"Изначально лично я делал ставку на Байдена, но сейчас все не так однозначно. Очень сложная ситуация получается. Прогнозы по отдельным штатам не сбываются. Похоже, что Трамп рвёт Байдена как тузик грелку", - считает политолог, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.
Он отметил, что в день выборов голосование, вероятнее всего, выиграет Трамп. Но затем начнется подсчет голосов, которые были отданы по почте и досрочно. По предварительным оценкам, досрочно и по почте голосовали преимущественно сторонники Байдена. Поэтому пока рано говорить о безоговорочной победе действующего президента, уверен эксперт.
"Но самое главное - если из-за почтовых голосов Байдену победить не удаётся, то это спровоцирует Трампа, который заявил, что не уйдёт из Белого дома, уже завтра объявить о победе и объявить голосование по почте фальсифицированным... Байдену нужна убедительная победа в день голосования. Иначе Трамп, как человек непредсказуемый и импульсивный, одержит над ним победу", - сказал Калачев.
Сторонник кандидата в президенты США Джо Байдена в Уилмингтоне в день выборов президента США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
08:44Выборы президента США — 2020
Трамп побеждает. Америка проиграла
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов также обратил внимание на то, что Трампу удалось сохранить голоса в важных для себя регионах - в том числе, во Флориде и Техасе. По его оценке, исход выборов должен был во многом зависеть от результатов в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане, а там тоже лидирует действующий президент.
"Но все будет решаться еще неделю, как минимум, в некоторых штатах, пока доходит весь массив почтовых голосов. То есть несколько дней в США нельзя будет назвать президента. Одна из самых важных стран будет находиться без определенности", - заявил Абзалов.
Вполне вероятно, что Трамп потеряет ведущие позиции после окончательного подсчета голосов, считает эксперт. При этом "хорошей новостью" для действующего президента Абзалов назвал то, что он, скорее всего, не потеряет сенат.
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного ралли в штате Айова - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 18:53
Трамп показал Америке правду, которую она не сможет перенести
"В любом случае значительная часть избирателей не приемлет победу оппонента. За счет того, что изначально подвешенная составляющая, и вопрос решается не на избирательных участках, а в самой системе счетности, - всегда будут те, кто решил, что неправильно считали. То есть, легитимность выборов сама по себе "немного" подорвана. Будущее зависит от того, сколько корреспонденции будет потеряно. Это серьезно усилит раскол в избирательном сегменте", - заключил политолог.
Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>
Как проходят выборы в США
© REUTERS / Marco Bello

Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.

Сторонники Дональда Трампа во время президентских выборов в Майами, США
1 из 12

Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Daniel Acker

Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.

Избирательный участок, расположенный в прачечной в Чикаго, где проходят выборы президента США
2 из 12

Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.

© REUTERS / Daniel Acker
© REUTERS / Hannah McKay

Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов. Оба кандидата сохраняют реальные шансы на избрание.

Экран с предварительными результатами голосования на президентских выборах в США
3 из 12

Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов. Оба кандидата сохраняют реальные шансы на избрание.

© REUTERS / Hannah McKay
© AP Photo / David Goldman

Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе.

Сторонница кандидата в президенты США Джо Байдена наблюдает за результатами голосования
4 из 12

Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе.

© AP Photo / David Goldman
© REUTERS / Brendan McDermid

Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.

Люди наблюдают за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
5 из 12

Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.

© REUTERS / Brendan McDermid
© AP Photo / Matt York

Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.

Сторонник Дональда Трампа с флагом США в Аризоне
6 из 12

Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.

© AP Photo / Matt York
© AP Photo / John Locher

Трамп считает результаты голосования "большой победой".

Сторонники Дональда Трампа во время президентских выборов в Лас-Вегасе, США
7 из 12

Трамп считает результаты голосования "большой победой".

© AP Photo / John Locher
© REUTERS / Nick OxfordСторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США
Сторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США
8 из 12
Сторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США
© REUTERS / Nick Oxford
© REUTERS / Brian Snyde

Результаты выборов, по словам Байдена, могут быть неизвестны до утра среды или даже позднее. Он также заявил, что ни ему, ни Трампу не пристало объявлять себя победителем.

Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
9 из 12

Результаты выборов, по словам Байдена, могут быть неизвестны до утра среды или даже позднее. Он также заявил, что ни ему, ни Трампу не пристало объявлять себя победителем.

© REUTERS / Brian Snyde
© REUTERS / Tom Brenner

Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов.

Президент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне
10 из 12

Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов.

© REUTERS / Tom Brenner
© REUTERS / Bing Guan

Несмотря на то что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.

Пустые коробки от бюллетеней с избирательных участков в Милуоки, штат Висконсин
11 из 12

Несмотря на то что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.

© REUTERS / Bing Guan
© AP Photo / Paula Bronstein

Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.

Выемка бюллетеней из урны для голосования на избирательном участке в Портленде
12 из 12

Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.

© AP Photo / Paula Bronstein
1 из 12

Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.

© REUTERS / Marco Bello
2 из 12

Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.

© REUTERS / Daniel Acker
3 из 12

Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов. Оба кандидата сохраняют реальные шансы на избрание.

© REUTERS / Hannah McKay
4 из 12

Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе.

© AP Photo / David Goldman
5 из 12

Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.

© REUTERS / Brendan McDermid
6 из 12

Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.

© AP Photo / Matt York
7 из 12

Трамп считает результаты голосования "большой победой".

© AP Photo / John Locher
8 из 12
Сторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США
© REUTERS / Nick Oxford
9 из 12

Результаты выборов, по словам Байдена, могут быть неизвестны до утра среды или даже позднее. Он также заявил, что ни ему, ни Трампу не пристало объявлять себя победителем.

© REUTERS / Brian Snyde
10 из 12

Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов.

© REUTERS / Tom Brenner
11 из 12

Несмотря на то что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.

© REUTERS / Bing Guan
12 из 12

Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.

© AP Photo / Paula Bronstein
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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Заголовок открываемого материала
00:59Fox News и NBC также прогнозируют победу Байдена в важном штате Мичиган
00:54Адвокат Трампа не исключил подачи иска по выборам на федеральном уровне
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
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